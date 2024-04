Οικονομία

Future of Retail - Παπαστεργίου: με το govwallet θα μπορούμε να δίνουμε συναίνεση για να γίνονται πολλές δουλειές μας (εικόνες)

Τι είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο "Future of Retail 2024".

Ο Υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης, βρέθηκε ομιλητής την πρώτη ημέρα του συνεδρίου “Future Of Retail”.

Το πρωτότυπο συνεδριακό concept της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εμπλουτίζεται φέτος με περισσότερες θεματικές ενότητες στα ζητήματα αιχμής του Retail, καθώς και με εξειδικευμένα σεμινάρια σε πεδία ευρύτερου εμπορικού/ επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Ο Υπουργός, τόνισε αρχικά πως "Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το συνέδριο. Υπάρχει ελπίδα για μία πιο σύγχρονη και πιο ψηφιακή Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την επόμενη μέρα και αυτό το οποίο έρχεται. Είναι δεδομένη η βούληση του πρωθυπουργού για μία πιο ψηφιακή Ελλάδα”.

“Την Τετάρτη ψηφίσαμε νομοσχέδιο στη Βουλή για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το DSA δείχνει τον τρόπο για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις μεγάλες πλατφόρμες αλλά και το πώς ο πελάτης μπορεί να βρει το δίκιο του στην αγορά” είπε ακόμη.

“Το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου αφορά τον τρόπο διάδρασης του πολίτη με το Δημόσιο αλλά πλέον και με τον ψηφιακό τομέα

Σε λίγο καιρό μέσω του govwallet θα μπορούμε να δίνουμε συναίνεση για να γίνονται πολλές δουλειές μας" υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη πως "το λιανεμπόριο έχει πολλούς βραχίονες και είναι σημαντικό να δούμε το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Οι ερυωπαϊκές οδηγίες για την κυβερνοασφάλεια αναφέρουν ότι πρέπει η ομπρέλα να απλωθεί σε πάνω από 2000 φορείς και υπηρεσίες

Τα voucher είχαν αποτελέσματα καταναλώθηκαν περίπου τα 70 εκατομμύρια και μένουν ακόμη περίπου 40 εκατομμύρια αδιάθετα. Όταν υπάρχει διάθεση να αλλάξουμε αυτή η διάθεση θα μας τοποθετήσει εκεί που πρέπει σε αυτή τη νέα εποχή..

Σας ευχαριστώ πολύ".

