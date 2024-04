Κόσμος

Ταϊλάνδη: Φωτιά σε πλοίο – επιβάτες πέφτουν στη θάλασσα (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο πλοίο που εκτελούσε εμπορικό - ψυχαγωγικό δρομολόγιο προς δημοφιλές τουριστικό νησί της περιοχής.

Στις φλόγες τυλίχθηκε επιβατηγό πλοίο με περισσότερους από 100 επιβάτες στα ανοιχτά της Ταϊλάνδης. Το πλοίο είχε προορισμό το δημοφιλές τουριστικό νησί Κο Τάο, όταν για άγνωστο λόγο ξέσπασε φωτιά.

Ένας από τους επιβάτες δήλωσε ότι αρχικά άκουσε έναν ήχο και στη συνέχεια μύρισε καπνό. Λιγότερο από πέντε λεπτά αργότερα είδε φλόγες και άρχισε ο συναγερμός να χτυπά, ενώ οι επιβάτες ξέσπασαν σε κραυγές.

