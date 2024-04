Πολιτική

Κυπριακό – Τατάρ: Δεν υποχωρούμε στο θέμα της κυριαρχικής ισότητας

Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο τουρκοκύπριος ηγέτης του ψευδοκράτους, όπου και έχει συναντήσεις με αξιωματούχους.

«Ιδιαίτερα γόνιμη» χαρακτήρισε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ την συνάντησή του με τους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, λέγοντας ότι μετέφερε στους Αμερικανούς συνομιλητές του την κατάσταση στην περιοχή και τα εξέχοντα ζητήματα σχετικά με την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς στην Κύπρο. Ο Ερσίν Τατάρ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Σε δηλώσεις του σε Τούρκους δημοσιογράφους έπειτα από συνάντηση, με αξιωματούχους της τουρκικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τα ισχυρά μηνύματα που έφερε πρόσφατα στην επικαιρότητα η ‘τδβκ’, προσθέτοντας ότι υπογράμμισαν πως πρέπει να αρθούν τα εμπάργκο και οι κυρώσεις κατά της ‘τδβκ’.

Υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υποχωρήσουν από την πολιτική της «κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος», ο Ερσίν Τατάρ σημείωσε ότι αυτή η προϋπόθεση είναι "πολύ σημαντική" για την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Ο Τ/Κ ηγέτης είπε ότι και η συνάντηση που είχε με Αμερικανούς εμπειρογνώμονες στο Ινστιτούτο Hudson ήταν «χρήσιμη» και ότι οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο.

