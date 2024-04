Κοινωνία

Σύλληψη στο “Ελ. Βενιζέλος”: Προσπαθούσε να φέρει κοκαΐνη από τη Γαλλία (εικόνες)

Πως κατέληξαν μετά από έρευνα οι αστυνομικοί στην απόφαση να ελέγξουν την αποσκευή του συγκεκριμένου επιβάτη.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες την Παρασκευή 05.04 στο Αεροδρόμιο των Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 38χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από χώρες της Ευρώπης μέσω αεροπορικών οδών και κατόπιν διερεύνησης και ανάλυσης πληροφοριών αλλά και δημιουργίας προφίλ ατόμων, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην κατοχή του 38χρονου, κατά την άφιξή του με πτήση προερχόμενη από την Γαλλία, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

810 γραμμ. κοκαΐνης,

το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

