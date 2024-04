Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγ. Αναργύρους – Δικηγόρος φρουρού: Δεν είδε την επίθεση λόγω απόστασης (βίντεο)

Αναλυτικά η υπερασπιστική γραμμή του αστυνομικού της σκοπιάς, ο οποίος βαρύνεται με ποινική καταδίκη και κίνδυνο απόταξης.

Τον ισχυρισμό ότι ο σκοπός του μοιραίου Αστυνομικού Τμήματος στους Αγίους Αναργύρους, για λόγους τοπικής απόστασης, δεν μπορούσε να δει την επίθεση ούτε καν να διαπιστώσει την επικινδυνότητα του δράστη, διατύπωσε την Παρασκευή η δικηγόρος Αθηνών Σταματία Μάρκου, συνήγορος υπεράσπισης του σκοπού, μιλώντας στο Νίκο Χατζηνικολάου και το κεντρικό Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η δικηγόρος τόνισε:

«Μπορεί το γεγονός να ανέδειξε παθογένειες στο πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνομίας, το πραγματικό πρόβλημα όμως των γυναικοκτονιών δεν είναι της αστυνομίας, έχει βαθύτερα κοινωνικά αίτια. Δεν υπέπεσε στην αντίληψη του σκοπού η επίθεση. Αν είχε υποπέσει δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε παρέμβει. Η κοπέλα δε μίλησε στον σκοπό για το πρόβλημά της, μίλησε σε άλλα αστυνομικά όργανα. Άρα ο σκοπός δεν ήξερε. Επίσης ο σκοπός δεν είδε το θύτη με το μαχαίρι. Στην πραγματικότητα, κατηγορείται που δεν είχε μαγικές και υπεράνθρωπες ικανότητες να καταλάβει από απόσταση 15 μέτρων ότι ένας φονιάς είχε στήσει καρτέρι να μαχαιρώσει πισώπλατα.

Όσον αφορά το γεγονός ότι ο σκοπός εκτέλεσε υπηρεσία παρά το γεγονός ότι βαρυνόταν με καταδίκη και όρο αποφυλάκισης, έχω να σας πω ότι άλλος αστυνομικός έβγαζε τις υπηρεσίες. Εκείνος όφειλε να παρουσιαστεί να τις εκτελέσει, διαφορετικά θα ήταν πειθαρχικά υπαίτιος. Έχω επίσης να σας πω ότι δεν είναι ο μόνος αστυνομικός που εκτελεί υπηρεσίες σε αυτό το ποινικό status. Πολλοί αστυνομικοί απασχολούνται πριν από την ενδεχόμενη αμετάκλητη ποινική τους καταδίκη και απόταξη, και καλώς, διότι μέχρι τότε ισχύει απαρέγκλιτα το τεκμήριο της αθωότητάς τους».

