Γυναικοκτονία Κυριακής: Δεν είχαν καταγράψει το όνομά της στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Νέες αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία που έγινε έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, αφού η 28χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ο 39χρονος έχει χτυπήσει με το μαχαίρι την πρώην σύντροφό του, μπροστά στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η Κυριακή Γρίβα κείτεται αιμόφυρτη στο έδαφος. Δίπλα της το κινητό τηλέφωνό της με την κλήση στην Άμεση Δράση να είναι ακόμα ενεργή και να καταγράφει συγκλονιστικά δευτερόλεπτα.

«Φίλος 28χρονης: Τη σκότωσε. Το ασθενοφόρο γρήγορα. Ε, παιδιά!

Υπάλληλος Άμεσης Δράσης: Ακούτε;

Φίλος: Παιδιά!

Φύλακας Α.Τ.: Το μαχαίρωσε το κορίτσι!», είναι ο διάλογος που ακολουθεί με τον φίλο της που τη συνόδευε.

Η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτης ασφαλείας, που είχαν συναντήσει την Κυριακή, άκουσαν τις φωνές, βγήκαν στο μπαλκόνι και την είδαν αιμόφύρτη. Τότε έτρεξαν στο ισόγειο.

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος, σύμφωνα με το Mega

«Αξιωματικός Υπηρεσίας: Ήρθε η κοπέλα να μας καταγγείλει ότι την παρακολουθεί και με το που βγήκε κάτω η κοπέλα από εκεί και τη μαχαίρωσε.

Φύλακας: Κανένας δεν ξέρει πώς….».

Η 28χρονη είχε ζητήσει από τους αστυνομικούς να τη μεταφέρουν με περιπολικό στο σπίτι της. Παρόλο που στο τμήμα ήταν η επόπτης με την οδηγό της, της πρότειναν να καλέσει το 100

«Σίγουρα ο κάθε πολίτης που θα πήγαινε στο Τμήμα θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Αν στη συγκεκριμένη περίπτωση το περιπολικό χρειαζόταν να γίνει ταξί, τότε ας γινόταν», δηλώνει ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών δυτικής Αττικής, Νίκος Τζήμας.

Ένα από τα δεδομένα, που προκύπτει και προκαλεί εντύπωση είναι πως ούτε η Αξιωματικός Υπηρεσίας ούτε η έμπειρη Επόπτης Ασφαλείας ζήτησαν να μάθουν και να καταγράψουν τα στοιχεία του θύματος και του πρώην συντρόφου της.

Μόνο αφού ο 39χρονος είχε δολοφονήσει την Κυριακή Γρίβα, η αστυνομικός πήρε στο γραφείο της τον φίλο της 28χρονης και ζήτησε πληροφορίες.

«Μόλις ηρέμησε λίγο του ζήτησα να μου δώσει τα στοιχεία της γυναίκας, που βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος αιμόφυρτη, και μου είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι τη λένε Γρίβα Κυριακή. Μετά τον ρώτησα αν γνωρίζει τον άνδρα που μαχαίρωσε τη Γρίβα και μου είπε ότι τον γνωρίζει, αλλά εκείνη τη στιγμή επειδή ήταν ταραγμένος, δεν μπορεί να θυμηθεί το όνομά του», είπε η αξιωματικός υπηρεσίας.





Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, Νίκος Ρήγας δηλώνει ότι, «χρειάζονται να γίνουν δομικές αλλαγές στα Αστυνομικά Τμήματα που είναι τα κύτταρα της Αστυνομίας και όπως ορθά έπραξε η Κυριακή, κάθε πολίτης όταν έχει πρόβλημα θα πρέπει να πηγαίνει στο Τμήμα.





Σε μία προσπάθεια να αλλάξει η αντιμετώπιση των αστυνομικών απέναντι σε καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με όλους τους διοικητές των αστυνομικών τμημάτων, ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς. Σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Κατεχάκη άμεσα προωθούνται τέσσερις βασικές αλλαγές.

Οι τέσσερις αλλαγές στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας:

1) Θα υπάρχει κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία όλων των καταγγελιών με ορισμό ανώτερου αξιωματικού ως επόπτη

2) Θα γίνεται Εβδομαδιαίος απολογισμός για τις καταγγελίες και τη διαχείριση τους με αναφορά στο Αρχηγείο ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και λογοδοσία

3) Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας θα ενημερώνει άμεσα τον Διοικητή του Τμήματος και τον επόπτη για να τον υποστηρίξουν στη διαχείριση του περιστατικού

4) και Για κάθε θύμα θα εξασφαλίζεται η μεταφορά και διαμονή σε ασφαλή χώρο μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ζήτησε από τα στελέχη του Σώματος να αντιμετωπίζουν τα θύματα σαν μέλη της οικογένειάς τους.

