Future of Retail: η πρώτη ημέρα, τα θέματα και οι ομιλητές (εικόνες)

Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου "Future of Retail".

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του πρωτότυπου συνεδριακού concept της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας "Future of Retail" που εμπλουτίστηκε φέτος με περισσότερες θεματικές ενότητες στα ζητήματα αιχμής του Retail, καθώς και με εξειδικευμένα σεμινάρια σε πεδία ευρύτερου εμπορικού/ επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Το πρώτο πάνελ με θέμα συζήτησης τον κόσμο του λιανικού εμπορίου μέσα από τα στοιχεία και τις στάσεις.

Συμμετείχαν ο Χαράλαμπος Αράχωβας, Οικονομολόγος (PhD) Συντονιστής Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, ο Μανόλης Μανιούδης Οικονομικός Αναλυτής (PhD & Postdoc) Συντονιστής Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης, η Μιλένα Παναγιωτοπούλου, Head of EU Public Affairs & Advocacy, η Ελισσάβετ Σαλπέα, Συντονίστρια Τμήματος Ερευνών ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Το πάνελ συντόνισε η Bάλια Αρανίτου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Στη συνέχεια, στο βήμα του συνεδρίου ανέβηκε ο Kevin Peng President, China Chain Store & Franchise Association (CCFA).

Αναπτύσσοντας το πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο στην Κίνα ανέφερε πως "υπάρχει μία αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 4-5%" ενώ όπως είπε "το Douyin, η κινεζική εκδοχή του TikTok αύξησε τα επίπεδα πωλήσεων σε ένα επίπεδο που άγγιξε τα 300 δισεκατομμύρια μέσα σε μόλις 2 χρόνια!"

Στο επομενο πάνελ,το θέμα που πραγματευόταν ήταν "Η Διασύνδεση του Εμπορίου και του Τουρισμού ως Πυλώνας της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης” μιλούν ο Ιωάννης Παράσχης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ και Διευθύνων Σύμβουλος στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ο Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και το συντόνιζε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1,Μαρία Σαράφογλου.

"Η ταξιδιωτική δαπάνη αφορά σε ένα 15% το εμπόριο, στο 9% σε διάφορα προϊόντα και στο 6% σε τρόφιμα. Αυτό δείχνει μία δυναμική που έρχεται. Από τις δικές μας έρευνες φαίνετα πως όσο καλύτερο επισκέπτη έχουμε - από άποψη εισοδήματος - τόσο καλύτερα και τα αποτελέσματα στο εμπόριο" ανέφερε ο Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, μεταξύ άλλων.

Για το "Εμπόριο & Τουρισμός" που πραγματευόταν το επόμενο πάνελ, μίλησαν ο Σωτήρης Βαρελάς, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της AEGEAN, ο Κωνσταντίνος Βασσάκης, Επικ. Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ και Co - Founder Bizrupt, ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ. Τη συζήτηση συντόνιζε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Φαίη Χρυσοχόου.

"Ο καταναλωτής αλλάζει ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο καταναλωτής στην Ελλάδα στρέφεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατά 20% την τελευταία δεκαετία, με μείωση των φυσικών συναλλαγών" τόνισε ο Αριστοτέλης Σταμούλας, Διευθυντής Συνηγόρου Καταναλωτή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταναλωτή.

Το φόρουμ συνεχίστηκε με την ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων πως "το λιανεμπόριο έχει πολλούς βραχίονες και είναι σημαντικό να δούμε το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Οι ερυωπαϊκές οδηγίες για την κυβερνοασφάλεια αναφέρουν ότι πρέπει η ομπρέλα να απλωθεί σε πάνω από 2000 φορείς και υπηρεσίες

Τα voucher είχαν αποτελέσματα καταναλώθηκαν περίπου τα 70 εκατομμύρια και μένουν ακόμη περίπου 40 εκατομμύρια αδιάθετα.

Όταν υπάρχει διάθεση να αλλάξουμε αυτή η διάθεση θα μας τοποθετήσει εκεί που πρέπει σε αυτή τη νέα εποχή”.

Στο επόμενο πάνελ συζητήθηκε το θέμα "Διασύνδεση Έρευνας και Αγοράς στο Εμπόριο”

Ομιλητές ήταν η Βασιλική Γεωργιάδου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Πρόεδρος EKKE, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος ΙΤΕ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίο Κρήτης, ο Σάββας Χατζηχριστοφής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Τη συζήτηση συντόνιζε η Βάλια Αρανίτου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ.

"Έχουμε τον πιο μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά μικρό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων" ανέφερε ο Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το θέμα "Δεξιότητες στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο" συζήτησαν η Ιωάννα Λυτρίβη, Υφυπουργός Παιδείας και ο Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ, PhD, με συντονιστή τον Νίκο Παπαδάκη, Καθηγητή Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Όπως τόνισε η Υφυπουργός Παιδείας, Ιωάννα Λυτρίβη, "Το εμπόριο εισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Υπάρχει μία ψευδής αντίληψη ότι όποιος έχει κεφάλαιο να επενδύσει δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος και εργοδότης σε αυτό τον κλάδο είναι δεξιότητες που θα έπρεπε να διατρέχουν οριζόντια όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση". Τα όσα είπε η υφυπουργός, επιβεβαίωσε ο Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας ότι "Ο κλάδος εμπορίου είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος εγοδότης στην Ελλάδα".

Στο επόμενο πάνελ με θέμα "Το κατάστημα του μέλλοντος", συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Φώσκολος και οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κωνσταντίνος Λοίζου, CEO Embiodiagnostics, ο Δάνος Γκούσκος, Sales Director, Free Futuresoft, ο Γιώργος Παπαδημητρίου Cofounder & CEO Keyvoto, ο Μάριος Παπαγεωργίου,Senior Account Executive, Sales force, μοιράστηκαν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες με το κοινό.

"Το ChatBox ήταν μία αυτονόητη κίνηση που κάναμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ . Παπαστεργίου. Βάλαμε την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και το μητρώο του MITOS. Το ChatBox έχει ήδη πάνω από 700.000 διαλόγους" ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ακόμη, υπογράμμισε πως "ψηφίστηκε νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο ο πολίτης θα μπορεί με μία απλή φωνητική εντολή θα μπορεί να ζητά απλές διοικητικές πράξεις από το gov.gr".

Επόμενη θεματική είχε τίτλο "Προς μια κυκλική οικονομία" και ομιλητές ήταν ο Ηλίας Ιακωβίδης, Adviser on Green Digital Transformation - DG Connect,European Commission, ο Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής, Retail Segments, Strategy & Sales, Τράπεζα Πειραιώς, ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας, (CSE) Επισκέπτης καθηγητής Βιωσιμότητας Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ο Nick Soueref , Marketing Lead, Skroutz, ο Χρήστος Ραυτογιάννης, Founder & CEO of CityCrop. Τη συζήτηση συντόνισε ο Μανόλης Μανιούδης, Οικονομικός Αναλυτής (PhD & Postdoc) Συντονιστής Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης.

"Οι διαδικτυακές κοινότητες ως τρόπος στρατηγικής ανάπτυξης" απασχόλησαν τους ομιλητές, που ήταν ο Δημήτρης Κορνιώτης, Global Marketing Solutions Manager, CEE Meta, ο Γιάννης Μακρίδης Product Lead, Skroutz, ο Μάνος Περακάκης Cο Founder, Mentionlytics, Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ, η Νικολέττα Μερζιώτη, Digital Marketing Director and Head of Product, Sleed, ο Νίκος Ξυδάς, Founder, Humble Digital Agency, με συντονιστή τον δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Αντώνη Σεφερλή.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Christel Delberghe, Director General, της EuroCommerce η οποια ανέφερε μεταξύ άλλων πως, "Βασικό μας μέλημα να βοηθούμε στην ενίσχυση του λιανικού εμπορίου σε ολόκληρη τη νΕυρώπη, τονίζοντας την σημασία του λιανικού εμπορίου ως κομμμάτι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. 10% του ευρωπαίκού ΑΕΠ είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και αποτελείται από 5.000.000 επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι το εμπόριο είναι ένα από τα βασικά οικοσυστήματα περνάει δύσκολα. Ο πόλεμος στα σύνορα της Ευρώπης επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα" τόνισε η ίδια.

Από τις θεματικές δεν θα μπορούσε να λείπει και το ζήτημα της “πράσινης” βιομηχανίας της μόδας με τίτλο "Προς μια «πράσινη» βιομηχανία της μόδας"

Τη συζήτηση συντόνιζε η Έλις Κις, Δημοσιογράφος, Fashion Features Director της Vogue Greece και ομιλητές ήταν η Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας - ΟΠΑ, η Φιόρη Ζαφειροπούλου, Head of Research Centre on Sustainable Fashion MSL AUEB, Founder Fashion Revolution Greece, SOFFA & Wear Your Origins και ο Μελέτης Καραμπίνης, Past General Director of HCIA and ELSEVIE.

Στο πάνελ με θέμα "Παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις στην ελληνική μόδα"

Η Ορσαλία Παρθένη, Owner- Parthenis, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας και ο Αρίων Σπυρίδης, Production Manager της Minas Designs συζήτησαν για τη μόδα, και τη νέα γενιά σχεδιαστών, με οικοδέσποινα της συζήτησης την Έλις Κις.

Τελευταίος ομιλητής της πρώτης ημέρας, ήταν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μίλησε στην Μαρία Σαράφογλου, για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως οι ευρωεκλογές, η οικονομία αλλά και οι παρακολουθήσεις.

