Συνέδριο ΝΔ – Μητσοτάκης: Καιρός να ξαναβάψουμε όλη την Ελλάδα μπλε

Πώς αποτίμησε το κυβερνητικό έργο ο Πρωωθυπουργός και τι είπε για Τέμπη, εθνικά θέματα, μισθολογικά και γυναικοκτονίες.

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε της εργασίες του την Παρασκευή 05.04 στον κήπο του Ζαππείου Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου στην Αθήνα, το 15ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, συνέδριο επετειακό λόγω της συμπλήρωσης φέτος, 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος.

Παρόντες στο συνέδριο είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ενώ ομιλίες θα απευθύνουν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ, ο γενικός γραμματέας του Θανάσης Μπακόλας, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και η πρόεδρος του κυπριακού κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός και της Βουλής Αντιπροσώπων της χώρας, Αννίτα Δημητρίου.

«Σας ευχαριστώ για την εντυπωσιακή υποδοχή. Θα την ξανά κάνουμε μπλε όλη την Ελλάδα και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου» τόνισε την Παρασκευή στη αρχή της ομιλίας του στο 15ο Επετειακό Συνέδριο για τα 50 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και συνέχισε:

«Η παρουσία σας και με τιμά και με συγκινεί και μου δίνει δύναμη αλλά μου δίνει και πίστη για την καινούργια πορεία της Νέας Δημοκρατίας. […] Πάντα στην υπηρεσία της πατρίδας με την πυξίδα μας να δείχνει σταθερά προς την ελευθερία, την δημοκρατία, την κοινωνική ευημερία και με τη φλόγα του γαλάζιου Πυρσού να καίει στις καρδιές μας και να φωτίζει το αύριο.

Είχαν πάνω μου επιρροή τα λόγια του Παύλου Μπακογιάννη. Όλα αυτά τιμούμε στα 50 χρόνια από το 1974, ένα πολύτιμο τόξο γεμάτοπρόσωπα γεμάτο εικόνες γεμάτο συναισθήματα.

Την πρώτη τετραετία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τεράστια εμπόδια. Κι όμως! Μέσα σε 4 χρόνια η εθνική ρότα άλλαξε, βάζοντας την Ελλάδα για τα καλά σε τροχιά προόδου. Μείωση φόρων, επενδύσεις, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και κοινωνίας μας βοήθησε να νικήσουμε την πρωτοφανή υγειονομική επίθεση.

Ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει προεκλογικά, μέσος μισθός στα 1500 ευρώ και κατώτατος στα 950 ευρώ θα υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση.

Δεν γίναμε παράδεισος, αλλά με συνεχή προσπάθεια τα πράγματα να γίνονται καλύτερα.

Η Ελλάδα του 2024 αρχίζει να προσεγγίζει τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε τολμηρό σχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πατριωτισμός είναι κύριο χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 50 χρόνια, κοντά στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό που βρίσκεται στο DNA της παράταξης. […] Το τρίτο μας γνώρισμα είναι η πίστη στην δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό.

Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος έχει καθιερωθεί ως αναμφισβήτητο κεκτημένο.

Το κόμμα μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα ακόμα λαϊκό και κοινωνικό. […] Έχοντας στο επίκεντρο τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Δεν ταυτίζουμε το κρατικό με το δημόσιο, επιδιώκουμε να εντάξουμε στην συνολική προσπάθεια όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πραγματική παράταξη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Ο ρεαλισμός είναι η καλύτερη απάντηση στο λαϊκισμό. Στα σχέδιά μας είναι η τολμηρή ανανέωση των ιδεών και των στελεχών του κόμματος.

Η προσαρμοστικότητα ανήκει και αυτή στα χαρακτηριστικά μας. Δεν περιχαρακωθήκαμε πίσω από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Μπορώ να βλέπω γύρω μου πολλούς αγωνιστές που ήταν πάντα ΝΔ. Βλέπω και πολλούς που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν ΝΔ, χωρίς τίποτα να μας χωρίζει, αλλά να μας ενώνει ο κοινός σκοπός. Αυτή η παράταξη φάνηκε η πιο ανθεκτική από όλες. Εμείς έχουμε τη γενναιότητα της αυτοκριτικής σε αντίθεση με άλλους. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας έκαναν κυρίαρχη δύναμη του τόπου και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη.

Τώρα καλούμαστε να ξεριζώσουμε διαχρονικές παθογένειες της χώρας. […] Δεν μας τρομάζουν τα εμπόδια.

Ανακαινίζονται δεκάδες νοσοκομεία, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις επεκτείνονται παντού, έχει αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, αυξήθηκαν και οι μισθοί σημαντικά, δίνουμε και πρέπει να δώσουμε περισσότερα πρόσθετα κινητά προκειμένου στο εξής γιατροί να τοποθετηθούν και στα απομακρυσμένα χωριά αλλά και στα νησιά μας.

Σκύβουμε το κεφάλι όταν μία κοπέλα δολοφονείται έξω από Αστυνομικό Τμήμα. […] Ναι, τα περιπολικά πρέπει να γίνουν και ταξί όπως γίνονται και ασθενοφόρα, όπως γίνονται και πυροσβεστικά οχήματα όταν απομακρύνουν ζωές από τις φωτιές.

Πρέπει να σταλεί μήνυμα στις ευρωεκλογές ότι οι Έλληνες θέλουν να μείνουν σε τροχιά ανάπτυξης όπως επέλεξαν πριν από 9 μήνες».

Την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και το σύνολο των ομιλιών του συνεδρίου μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΥΡΙΖΑ: Αλλαζονικός, ψευδόμενος και αμήχανος

Ανακοίνωση για την ομιλία του πρωθυπυοργού εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνοντας: «Τα συγχαρητήριά μας στην Νέα Δημοκρατία για τα πεντηκοστά της γενέθλια, αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ρεσιτάλ ειλικρίνειας. Από το βήμα του συνεδρίου του κόμματός του, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι αυτός και η κυβέρνησή του είναι πολιτικά ασταθείς. Γι’ αυτό και παρακαλούσε συνεχώς για σταθερότητα, μη μπορώντας να κρύψει την προεκλογική του ανασφάλεια. Ο αρχηγός της ΝΔ περιέγραψε μια ειδυλλιακή χώρα, στην οποία προφανώς ζει μόνο ο ίδιος και οι «φίλοι» του. Τη διάλυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας τις βάφτισε ως «μεταρρυθμίσεις», ενώ δεν τόλμησε να ψελλίσει ούτε μισή λέξη σχετικά με τις ευθύνες του για το έγκλημα των Τεμπών, ακολουθώντας την τακτική του μπαζώματος, την οποία γνωρίζει άριστα, άλλωστε. Η διολίσθησή του έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει «εισαγόμενο» έναν απόδημο Έλληνα, τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αλαζονικός, ψευδόμενος και αμήχανος απέναντι σε ένα καταφανώς παγωμένο ακροατήριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε απόψε την αρχή του τέλους του».

Ελληνική Λύση: Επαγγελματίας ανεπάγγελτος

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση απαντώντας στις αναφορές Μητσοτάκη σε αυτήν ανέφερε με ανακοίνωσή της: «Ο “επαγγελματίας ανεπάγγελτος” Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να ασχολείται με τις (πραγματικές και τίμιες) επαγγελματικές δραστηριότητες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις για το πως καταφέρνει και πλουτίζει, την ώρα που η Ελλάδα και οι Έλληνες πτωχεύουν. Φαινόμενο που απαντάται μόνο σε μπανανίες και όχι σε σύγχρονες δημοκρατίες. Η “επαγγελματική σταδιοδρομία” Μητσοτάκη βέβαια εξαντλείται στον διορισμό του από την κυβέρνηση Σημίτη, σε θυγατρική της Εθνικής, την οποία και κατέστρεψε, κρύφτηκε πίσω από την βουλευτική του ασυλία για να μην λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, αλλά η Ελλάδα πλήρωσε κολοσσιαία πρόστιμα για τα “κατορθώματα” του. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μην λογοδότησε για τα “δωράκια” αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τη Siemens, αλλά θα λογοδοτήσει για τα “δωράκια” εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που έκανε σε φίλους και γνωστούς του ως πρωθυπουργός υπό μορφή “ενισχύσεων”. Η πρέπουσα απάντηση είναι η ρήση του Ηρακλείτου, “Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι”. (Τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισσότερο στον βούρκο, παρά στο καθαρό νερό)».

