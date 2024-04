Κοινωνία

Πάτρα: Το πρωί καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό της, το απόγευμα την έδειρε ξανά

Εμβρόντητοι οι αστυνομικοί με τη συμπεριφορά του συζύγου της καταγγέλλουσας, ο οποίος δε δίστασε να επαναλάβει το "έργο" του.

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφτηκε την Παρασκευή στο αστυνομικό δελτίο.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών tempo24 , η τοπική Αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη. Συγκεκριμένα ένας άνδρας που καταγγέλθηκε σχετικά από τη σύζυγό του, συνελήφθη το πρωί και καταδικάστηκε στο αυτόφωρο σε ποινή φυλάκισης, αλλά και παραμονής μακριά από την κατοικία της, στην οποία μέχρι πριν, έμενε και ο ίδιος. Ο δράστης όμως, όχι μόνο δεν πτοήθηκε από την δικαστική "καμπάνα" και επέστρεψε στην κατοικία της, αλλά σύμφωνα με τη νέα κατάθεσή της, την ξυλοκόπησε ξανά.

Οι αστυνομικοί παρενέβησαν και πάλι, του πέρασαν για δεύτερη φορά χειροπέδες και οδηγήθηκε εκ νέου στο κρατητήριο, κατηγορούμενος, πέρα φυσικά από την πράξη καθαυτή, και για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

