Κηφισός: Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε ουρές χιλιομέτρων

Ανατροπή οχήματος στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Σε ποιο ύψος μποτιλιάρισε ο δρόμος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής επί της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα της ανόδου, και συγκεκριμένα στο ύψος μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατροπή ενός τουλάχιστον οχήματος και για δύο τραυματίες.

Το τροχαίο απέκλεισε λωρίδες κυκλοφορίας και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Τροχαίας και του ΕΚΑΒ, ως αποτέλεσμα προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση με πολύ μεγάλες ουρές.

