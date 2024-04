Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “άλωσε” την Μπάγερν στο Μόναχο

Σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό επί της Μπάγερν, με τους "πράσινους" να ανεβαίνουν στη βαθμολογία του ομίλου τους.

O Παναθηναϊκός πέρασε δια πυρός και σιδήρου από το Μόναχο, επέστρεψε στη δεύτερη θέση της κατάταξης και «αγκάλιασε» το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 82-75 της Μπάγερν, για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, βελτίωσαν σε 22-11 το ρεκόρ τους, ενώ υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στην 20ή ήττα τους, με την οποία... έχασε το όνειρο της συμμετοχής στα play in.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 36-40, 54-58, 75-82

