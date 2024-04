Οικονομία

Συντάξεις, δώρα και επιδόματα: Οι πληρωμές του Απριλίου (βίντεο)

Όλες οι πληρωμές για το τέλος του τρέχοντος μήνα, όπως προγραμματίστηκαν από την κυβέρνηση και τις ανέφερε στον ΑΝΤ1 η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στις 25 Απριλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των περισσότερων κλάδων, όπως είναι προγραμματισμένο από το Υπουργείο Οικονομικών και όπως ανακοινώθηκε από την Υπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την παρουσία της το Σάββατο στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα».

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 25.04 (εμφάνιση στους λογαριασμούς την Τετάρτη 24.04) θα πληρωθούν:

οι κύριες συντάξεις πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις όλων των υπόλοιπων κλάδων όσον αφορά τους δικαιούχους που η σύνταξη τους απονεμήθηκε πριν την 01.01.2017, και

οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Μ. Δευτέρα 29.04 (εμφάνιση στους λογαριασμούς την Παρασκευή 26.04) θα πληρωθούν:

οι κύριες συντάξεις πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις πρώην Δημοσίου (ΓΛΚ),

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μισθωτών του e-ΕΦΚΑ,

οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Την Μ. Τρίτη 30.04 (εμφάνιση στους λογαριασμούς την Μ. Δευτέρα 29.04) θα πληρωθούν:

οι συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ και

τα επιδόματα της ΔΥΠΑ, εκ των οποίων το Επίδομα Ανεργίας θα είναι αυξημένο κατά 31 ευρώ.

Μέχρι την Μ. Τετάρτη 01.05 θα πληρωθεί υποχρεωτικά και με ποινική πρόβλεψη για το αντίθετο, το Δώρο Πάσχα, ύψους 415 ευρώ για τους δικαιούχους του κατώτατου μισθού, δώρο το οποίο όπως επισήμανε η κ. Μιχαηλίδου υπολογίζεται συνολικά με βάση το νέο μισθό, και όχι αναδρομικά με διαφορετικό υπολογισμό ανά μήνα “συμμετοχής” στη σώρευσή του.

Αναφορικά με τα επιδόματα μητρότητας, η υπουργός ανέφερε ότι αγρότισσες, αυτοαπασχολούμενες και οι δικαιούχοι μητέρες όλων των άλλων κλάδων, μπορούν να υποβάλλουν ήδη στις ΔΥΠΑ την αίτησή τους για να τους χορηγηθεί.

Όσον αφορά τις αναδρομικές διαφορές κυρίων συντάξεων οι οποίες αναγνωρίστηκαν δικαστικά μετά την κήρυξη των μνημονιακών μειώσεων ως αντισυνταγματικών, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε ότι για το θέμα έχουν εκδοθεί δύο αντιφατικές μεταξύ τους δικαστικές αποφάσεις, μία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και μία του Αρείου Πάγου, και ότι η κυβέρνηση αναμένει η αμετάκλητη δικαστική κρίση για το ζήτημα προκειμένου να καταβάλει.

Τέλος καμία ανακοινώσιμη εξέλιξη δεν έχει υπάρξει σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων, ενώ διευκρινίστηκε ότι Επιταγή Ακρίβειας προς τους ευάλωτους πολίτες δεν θα δοθεί για το Πάσχα, εξετάζεται όμως το ενδεχόμενο να δοθεί το καλοκαίρι, αναλόγως της δημοσιονομικής επιτυχίας των κρατικών ταμείων μετά την πρώτη καταβολή της φορολογίας εισοδήματος.

