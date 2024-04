Παράξενα

Πάτρα: γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει ξυλοδαρμό από τον σύντροφο της (βίντεο)

Εφιάλτης για θύμα ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα, που πήδηξε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει τον ξυλοδαρμό. Συνελήφθη ο σύντροφος της.

Πέντε νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, εκ των οποίων τα τρία ιδιαίτερα σοβαρά, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί της Πάτρας, το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής.

Μάλιστα στο ένα πήγαν συνολικά… 3 φορές!

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 3 συλλήψεις, μία μέσα στη νύχτα και τη δεύτερη χθες το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Τα περιστατικά που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην αχαϊκή πρωτεύουσα προβληματίζουν με τις αστυνομικές Αρχές να επεμβαίνουν άμεσα για τα προβλεπόμενα.

Ιδιαίτερα σοβαρό το συμβάν της οδού Ασημάκη Φωτήλα. Εντρομη μία γυναίκα έβαλε τις φωνές καθώς ο σύντροφός της την χτυπούσε και την έβριζε. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι μέσα στη νύχτα. Μία φίλη της νεαρής που διαμένει σε διαμέρισμα ημιορόφου έφθασε στο σημείο. . Οι φωνές συνεχίζονταν και τελικά η κοπέλα για να ξεφύγει πήδηξε από το παράθυρό της στο πεζοδρόμιο. Ηταν τόσο μεγάλος ο τρόμος που βίωνε που ούτε καν παπούτσια δεν φορούσε. Επί τόπου έφθασαν περιπολικά και οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον δράστη ο οποίος πρόλαβε και έφυγε. Συνελήφθη όμως χθες το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα και χθες στις 3 το απόγευμα… ξαναπήγε στο σπίτι της γυναίκας και άρχισε να ζητά χρήματα (150 ευρώ) τα οποία όπως ισχυριζόταν είχε ξοδέψει στο super market.

Σύμφωνα με το flamis.gr, επί τόπου έφθασαν πάλι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι τον συνέλαβαν. Στο 2ο Α.Τ. βρέθηκε και η γυναίκα προκειμένου να καταθέσει.





