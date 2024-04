Κόσμος

Ιμάμογλου: Απειλή δολοφονίας μέσω YouTube

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος προειδοποίησε για επικείμενη απόπειρα δολοφονίας του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

-

Με θάνατο απείλησε τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube ένας πολίτης.

Όπως είπε ο Νεβζάτ Καγιά, «Είτε εγώ είτε κάποιος άλλος δεν θα τον αφήσουμε να ζήσει».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στοχοποιώντας ευθέως τον Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο Καγιά ανέφερε «Οδόντα αντί οδόντος, αίμα αντί αίματος. Δεν θα υποχωρήσουμε, συμπατριώτη μου, η δεκαετία του 1820 πέρασε, πέρασαν και αυτά. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν πρέπει να πιστεύει ότι θα γίνει πρόεδρος με τις ψήφους αυτών των σκύλων, αυτών των άτιμων ανθρώπων. Αν είναι έγκλημα, είναι έγκλημα. Είτε εγώ είτε άλλος, δεν θα τον αφήσουμε να ζήσει».

Ο ιδιοκτήτης του καναλιού στο YouTube, όπου μεταδόθηκε ζωντανά η δήλωση προέβη αμέσως σε ανάρτηση στα social media, γράφοντας «Δυστυχώς ο Νεβζάτ Καγιά ο οποίος ήταν σήμερα καλεσμένος της ζωντανής μας εκπομπής στο κανάλι μας YouTube έκανε κάποιες απαράδεκτες δηλώσεις. Κανείς δεν μπορεί να απειλήσει τον Εκρέμ Ιμάμογλου με τη ζωή του. Όπως απαιτεί η δημοκρατία, όσοι έρχονται με εκλογές μπορεί να φύγει μόνο με εκλογές.Η σχέση μαζί του έχει διακοπεί και δεν θα μπορεί να βγει ξανά στον αέρα. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να εμποδιστούν τέτοια πράγματα σε ζωντανή μετάδοση. Όμως, ως ιδιοκτήτης του καναλιού, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον λαό μας, ιδιαίτερα από τον κ. Ιμάμογλου για αυτό το περιστατικό. Τέτοιες συζητήσεις δεν είναι ποτέ αποδεκτές, ανεξάρτητα από το ποιον δεν υποστηρίζω. Επιπλέον, το βίντεο από την ζωντανή εκπομπή αποσύρεται».





Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει ξυλοδαρμό από τον σύντροφο της (βίντεο)

Βραζιλία: Δολοφόνος πυροβολήθηκε 6 φορές σε δικαστήριο και επέζησε (βίντεο)

Αλεξανδρούπολη: η νηπιαγωγός, τα κλειδωμένα παιδιά σε σκοτεινή αποθήκη και η απάντηση του Δήμου