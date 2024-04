Καιρός

Καιρός: Κυριακή με μπόρες, καταιγίδες και ζέστη

Που αναμένονται οι εντονότερες βροχοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Αρχικά στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές καταιγίδες. Το βράδυ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ. Γρήγορα από τα βορειοανατολικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς, 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα και τη Θράκη τους 23 με 25 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 27 και κατά τόπους τους 28 βαθμούς Κελσίου .

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα πυκνώσουν και το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς 4 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από το βράδυ ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, που γρήγορα από τα ανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Το βράδυ οι νεφώσεις στη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Το θερμόμετρο θα δείξει από 09 έως 27 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια τμήματα θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 08 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα και από το βράδυ γενικά αίθριος. Στα νότια αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5, που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Ο καιρός την Δευτέρα

Στην Κρήτη και πιθανώς στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και στο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

