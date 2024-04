Κοινωνία

Αύξηση στις πυρκαγιές: “Κρούει τον κώδωνα” η Πυροσβεστική

Ποια μέτρα ορίζονται από τη νομομοθεσία ως υποχρεωτικά και ανακοινώθηκε ότι θα ελέγχεται η τήρησή τους.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών και έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων, κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου αλλά και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων, το Πυροσβεστικό Σώμα με ανακοίνωσή του, τόνισε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εκδηλωθεί αρκετές δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές κυρίως κατά την καύση φυτικής ύλης και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Εφιστούμε την προσοχή των πολιτών ώστε, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη “Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους” (ΦΕΚ Β’ 1923), σχετικά με ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, που αφορούν:

το άναμμα, τη διατήρηση, και τη χρήση πυρός,

την εκτέλεση θερμών εργασιών,

τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα,

τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών,

την τοποθέτηση, φύλαξη, απόρριψη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, λοιπών καυστών υλικών κλπ.

Ήδη πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες, προς διαπίστωση της τήρησης των συγκεκριμένων μέτρων.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω διάταξης, προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 20/2023, (ΦΕΚ Β’ 2549), καθορίζονται τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Επισημαίνεται ότι κυρίως για την καύση φυτικής ύλης και υπολειμμάτων καλλιεργειών, έως και την 30 Απριλίου 2024, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ώστε να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

Τονίζουμε ότι, η πιστή τήρηση των ανωτέρω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την προστασία όλων».

