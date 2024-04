Οικονομία

Future of Retail - Χατζηδάκης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κόκκινα δάνεια και τα “ΣΥΡΙΖΑ statistics”

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης συζητά με τον προϊστάμενο του οικονομικού ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, Νίκο Ρογκάκο για την φορολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κρατική χρηματοδότηση.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης , βρέθηκε ομιλητής την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου “Future Of Retail”.

Στην συζήτηση με τον τον προϊστάμενο του οικονομικού ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, Νίκο Ρογκάκο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη φορολογία των μικρομεσαίων επιχειρησεων και την κρατική χρηματοδότηση. Επίσης ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, τα επιδόματα και το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κώστής Χάτζήδάκής, αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση στο συνέδριο, ξεκίνησε απαντώντας στις ερωτήσεις του Νίκου Ρογκάκου.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Υπουργός ανέφερε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα ζήτημα. Έχουμε μείνει απαθείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος; Όχι. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο τραπεζικό σύστημα ήταν για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Το ότι έχουμε κερδοφόρες τράπεζες δεν είναι λόγος να γκρινιάζουμε… Βεβαίως θέλουμε τράπεζες να έχουν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να γίνεται σε πλαίσιο και με στόχο την αποφυγή της κατάρρευσης.

Εκτός από τις κλασικές τράπεζες και μη τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να δίνουν στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίσαμε τα Χριστούγεννα» ειπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Το ΕΣΠΑ, εξ ορισμού στηρίζει μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν προγράμματα που αξιοποιούνται. Το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει ένας μύθος ότι είναι μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουν στηριχθεί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

“Έχουμε ακόμη κονδύλια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη αλλά και την ψηφιακή μετάβαση.»

Σχετικά με τις οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Υπουργός ανέφερε: «Πρώτα από όλα να μάθουμε τη ρύθμιση. Ποια είναι η ρύθμιση που θέλουμε να φέρουμε; Είναι μια τακτοποιηση οφειλών που είναι σε εκκρεμότητα λόγω εσφαλμένης συνεννοήσης της εφορίας με τους ασφαλισμένους. Υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρουν ότι χρωστάνε, σε κάποια φάση έχασαν κάποια δόση, ερχόμαστε σε αυτή την γκρίζα ζώνη να κάνουμε την τακτοποίηση αυτή για να μη διατρέξεις τον κίνδυνο να θεωρηθείς “κόκκινος”.»

Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «έχουν ωριμάσει οι συνθήκες γιατί είναι παραπάνω τα "κουρέματα" έχουν βελτιωθεί τα επιτόκια και σήμερα έχουμε 11 δις ρυθμισμένα χρέη».

«Θαυματοποιοι δεν είμαστε. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα ήταν το μεγαλύτερο στον κόσμο» επεσήμανε ο Υπουργός και τόνισε ότι από το 2019, τα κόκκινα δάνεια είναι 20 δις μειωμένα.

Σχετικά με την προκαταβολή φόρου, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η προκαταβολή δεν σημαίνει ότι θα πληρώσεις παραπάνω φόρο. Όπως και να το κάνουμε το άθροισμα είναι το ίδιο»

«Αυτό που έχω να πω είναι οτι με τη δική μας παράταξη μειώθηκε και ο ασφαλιστικός φόρος και αυτό είναι κέρδος για την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.»

Αναφορικά με την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές ο ίδιος δήλωσε: «Καμία παράταση. Δεν θα δοθεί καμία παράταση για δύο συγκεκριμένα λόγους. Την φορολογική δικαιοσύνη, και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το έργο έχει μπει ως ορόσημο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δεν ολοκληρωθεί στην ώρα του και θα διακοπεί η χρηματοδότηση της χώρας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήδη σήμερα που μιλάμε οι μισοί έχουν συνδέσει τα POS και μέχρι το τέλος του Απριλίου θα έχει συνδεθεί βάσει των ραντεβού το 90%. Δεν είναι δίκαιο το 10% να είναι “οι εξυπνούληδες»

Για τα επιδόματα, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουμε δώσει επιδόματα και κοινωνικές παροχές από αυτή την κυβέρνηση, αλλιώς δεν θα μας ψήφιζαν περιοχές όπως η Κοκκινιά, το Κερατσίνι, η Καισαριανή.

Ακόμη τόνισε το ότι μειώθηκε η ανεργία και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και είναι κάτι που εκτιμήθηκε από τον κόσμο.

«Το υπερπλεόνασμα, δεν το μοιράζεις, το κρατάς για κάποιες δύσκολες ώρες, αυτή είναι η λογική μας», είπε ακόμη. «Ανησυχία θα έπρεπε να υπάρχει εάν υπήρχε κάποια επιπόλαια κυβέρνηση στο δόγμα “δώστα όλα”».

Απαντώντας στα όσα έχει πει ο Στέφανος Κασσελάκης σχετικά με το μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε πως «είναι αστεία αυτά που υπόσχεται».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του παρουσίασε προτάσεις που έχουν μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα υποστήριξε ο Κωστής Χατζηδάκης. Με χιουμοριστική διάθεση είπε ότι αυτά είναι τα «ΣΥΡΙΖΑ statistics» τα οποία δεν ξέρουμε από που προκύπτουν.

«Υπάρχει η πίεση λόγω της ενεργειακής κρίσης που δημιουργησε στην Ευρωζώνη που είναι λίγο παραπάνω από το 0, ιδιαίτερα μετά τις πλημμύρες της Θεσσαλίας, αλλά αντέξαμε. Και θα αντέξουμε όσο είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Αν έχουμε αυτό το μείγμα πολιτικής η Ελλάδα από εκεί που ήταν το “μαύρο πρόβατο” θα γίνει μία χώρα επενδύσεων.»

«Να στείλουμε ένα μήνυμα με τις ευρωκάλπες» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, «για να μην αρχισουν παλι οι αμφιβολίες προς τη χώρα μας».

Τέλος ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει είπε: «Με ανησυχεί ότι δεν υπάρχει κάποια αντιπρόταση. Αν ως δια μαγείας εκλείψει η Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει; Διερωτήθηκε και τόνισε τη μεγάλη σημασία των ευρωεκλογών».

