Παναιτωλικός - Βόλος: Διπλό παραμονής στο Αγρίνιο

Πανηγύρισε τη νίκη του επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο ο Βόλος, ελπίζοντας σε παραμονή.

Το «διπλό» πανηγύρισε ο Βόλος, μέσα στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Outs της Super League. Με τρία στα τρία στα Play Outs, οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έθεσαν τις βάσεις για την παραμονή, την ώρα που η ομάδα του Γιάννη Πετράκη, σε συνδυασμό με τη νίκη της Κηφισιάς επί του Αστέρα στην Τρίπολη να υποχωρεί στη διακεκαυμένη ζώνη. Ο Παναιτωλικός έμεινε δηλαδή στους 24 βαθμούς και είναι προτελευταίος, ενώ ο Βόλος έχει πλέον 28β. και η Κηφισιά 25β. Την ερχόμενη εβδομάδα, η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό.

Mετά από ένα... αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο χωρίς τελικές προς την εστία και για τις δύο ομάδες, ο Βόλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, στο 29ο λεπτό, όταν ο Γιασίν Ασεχνούν -από αριστερά και εκτός περιοχής- έστειλε στο αριστερό γάμα της εστίας του Παναιτωλικού την μπάλα διαμορφώνοντας το 1-0. Ο Παναιτωλικός έγινε πιο επιθετικός εν συνεχεία και είδε τους Τορεχόν και Σέρχιο Ντίας στο 34΄ και στο 41΄ αντίστοιχα να επιχειρούν την ισοφάριση, χωρίς επιτυχία όμως. Στο 43΄ μάλιστα, η ομάδα του Αγρινίου έφτασε κοντά στο 1-1, με τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έκανε το σουτ από κοντά με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα εκτός εστίας. Και στο 45ο λεπτό, ο Παναιτωλικός είχε δοκάρι, με τον Φακούντο Πέρες να κάνει την προβολή και να στέλνει τη μπάλα στο δεξί δοκάρι.

Σε αλλαγές προχώρησε ο Γιάννης Πετράκης, ρίχνοντας τον αριστερό μπακ Ηλία Χατζηθεοδωρίδη αντί του σέντερ μπακ Νίκολα Στάγιτς στο 46ο λεπτό. Στο 54΄, οι γηπεδούχοι είχαν και άλλη αλλαγή με τον Νίκο Καρέλη να δίνει τη θέση του στον 25χρονο Αργεντινό επιθετικό Σεμπαστιάν Λομόνακο. Ο Παναιτωλικός αναζητούσε εναγωνίως την ισοφάριση. Δύο φορές ο Χουάνπι βρέθηκε σε θέση να την πετύχει, αλλά δεν τα κατάφερε. Συγκεκριμένα, στο 47΄, με εκτέλεση φάουλ του επιθετικού μέσου από τη Βενεζουέλα, η μπάλα κόντραρε και άλλαξε πορεία, καταλήγοντας λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 59΄ ο ίδιος είδε τον Ούγγρο τερματοφύλακα του Βόλου, Ντάνιελ Κόβατς ν' αποκρούει το δυνατό του σουτ. Ο Χρήστος Κόντης έκανε την πρώτη αλλαγή του στο 63΄ στέλνοντας στον αγωνιστικό χώρο τον Τρουιγέ αντί του Μπαριέντος. Ο Παναιτωλικός διατηρούσε την κατοχή και έπαιζε... σκληρά, στην προσπάθεια να στείλει την μπάλα στην εστία, με τον Μαυριά και τον Τορεχόν να βλέπουν την κίτρινη κάρτα. Ο Πετράκης απέσυρε και τους Χουάνπι (μπήκε ο Λιάβας) και Ντίας (μπήκε ο Μπουζούκης) στο 78΄, βλέποντας ν΄ απειλούν, αλλά να μην ισοφαρίζουν οι παίκτες του. Και στο 82΄, μία πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση του Βόλου, δεν τελεσφόρησε, αφού ο Λούνα γύρισε λανθασμένα την μπάλα. Κορμιά... έπεσαν στα τελευταία λεπτά! Στο 84΄, έκανε επικίνδυνο γύρισμα ο Μπουζούκης, ο Λομόνακο πήγε να μπει στη φάση αλλά υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. Στο 88΄, ο Παναιτωλικός έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Λομόνακο στο τετ α τετ έστειλε την μπάλα άουτ. Τα νεύρα ήταν... τσιτωμένα, και στο 89' έμεινε με δέκα παίκτες ο Βόλος, όταν ο Νικολάι Άλχο αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα, για πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου.

Ο διαιτητής Κατοίκος έδειξε επτά λεπτά καθυστερήσεις. Στο 90+2', ο Λομόνακο σούταρε δυνατά, αλλά από τις κόντρες η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Κόβατς. Και στο 90+5', ο Παναιτωλικός είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς, όταν ο Ντουάρτε έπιασε «κεραυνό» μέσα από την περιοχή, αλλά ο Κόβατς ήταν εκεί για ν' αποτρέψει την ισοφάριση, με εξαιρετική επέμβαση. Στο 90+6', ήταν η σειρά του Παναιτωλικού να μείνει με δέκα παίκτες, αφού ο Μλάντεν είδε δεύτερη κίτρινη (σ.σ. γκρέμισε τον Μωραΐτη στην αντεπίθεση).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μλάντεν, Μαυριάς, Τορεχόν - Κόμπα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Μλάντεν (δεύτερη κίτρινη, 90΄+6΄) - Άλχο (89΄)

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠANAITΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου, Μλάντεν, Στάγιτς (46΄ Χατζηθεοδωρίδης), Μαυρίας (86΄ Μπρούνο), Τορεχόν, Πέρες, Φρ. Ντουάρτε, Χουάνπι (78΄ Λιάβας), Καρέλης (54΄ Λομόνακο), Ντίας (78΄ Μπουζούκης)

ΒΟΛΟΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Μπαριέντος (63΄ Τρουιγέ), Γκλάβτσιτς, Κόμπα (85΄ Μπερτόλιο), Μύγας, Ασεχνούν (85΄ Ποπέσκου), Γκαρσία (76΄ Μωραϊτης)

