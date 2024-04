Κοινωνία

Μάτι Αττικής: Στο ΣτΕ κάτοικοι κατά του σχεδίου ανοικοδόμησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάτοικοι της περιοχής που καταστράφηκε από τη φονική φωτιά του 2018 αντιδρούν στο σχέδιο που εκπονείται για την περιοχή τους.

-

Του Τάσου Τέλλογλου

Όταν τελείωσε ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς η πολιτεία αποφάσισε μετά το 2019 να αναθέσει την εκπόνηση μιας σειράς μελετών , 13 στον αριθμό, σε μελετητές ώστε επιτέλους το Μάτι να ενταχθεί σε σχέδιο πόλης .

Συνολικά 36 κάτοικοι από το Μάτι όμως κατέθεσαν στο ΣτΕ αιτήσεις ακύρωσης του σχεδίου. Οι δρόμοι και οι ιδιωτικοί κήποι στο Μάτι που κάηκε αντιπροσώπευαν το 79% έναντι 72% τώρα όπου γίνεται προσπάθεια να υπάρχουν φαρδύτεροι δρόμοι και περισσότεροι δημόσιοι χώροι .Την εκπόνηση των μελετών είχε αναλάβει να συντονίσει το ΤΕΕ.

«Το Μάτι είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις», δηλώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινό.

Η παραλία του Ματιού είχε χτισθεί με βάση τους νόμους της χούντας ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή. Τώρα το σχέδιο απαιτεί να πάνε όλες αυτές οι εγκαταστάσεις 30 μέτρα πιο μέσα .

Ο Γιώργος Παπάς είναι ένας από αυτούς που προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του σχεδίου .Στο σχέδιο που προτείνεται πρέπει να γκρεμισθούν όλες οι μάντρες έως και 500 μέτρα από την παραλία

Όπως λέει στον ΑΝΤ1, «σε περίπτωση που γκρεμισθούν οι μάντρες κάτω από αυτές υπάρχουν μηχανοστάσια ,γραμμές νερού για τις πισίνες που πρέπει να πάνε πιο μέσα αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό».

Η Νατάσσα Καρβέλλα βρίσκεται στην παραλία του Ματιού πέντε δεκαετίες .Όταν διάβασε το σχέδιο της φάνηκε να μην καταλαβαίνει τον κόσμο με τον χαρακτηρισμό της περιοχής σε αμιγούς κατοικίας κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα αποκλείεται .Οι μελετητές προσπαθούν να καθησυχάσουν τους επαγγελματίες του προαστείου

«Αυτά που λέγονται είναι σαφή , θα είμαστε έρμαιο κάθε υπαλλήλου», δηλώνει στον ΑΝΤ1.

Ο Στασινός λέει ότι αυτό δεν ισχύει παρ’ όλα που αναγνωρίζει ότι δομημένο περιβάλλον σε τέτοια έκταση και σχεδιασμός δεν μπορούν πάντα να συνυπάρξουν .Οι εγκαταστάσεις ξενοδοχείων ή άλλων επιχειρήσεων θα διατηρηθούν βεβαιώνει

«Θα διατηρηθούν όπου είναι δυνατόν κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν γίνει και θα προβλέπεται στο μέλλον ότι αν δεν χρησιμοποιούνται και κατεδαφισθεί δεν θα ξαναγίνεται», εξηγεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ.

Σε ένα μεγάλο οικόπεδο 9,5 στρεμμάτων του Κώστα Μπούφη το σχέδιο παίρνει το μεγαλύτερο μέρος από τους κήπους η το ελεύθερο μέρος. Ένας δρόμος κόβει στη μέση οικόπεδο σπιτιού στο οποίο δόθηκε άδεια οικοδομής μετά τη φωτιά

Όπως περιγράφει, «ο δρόμος δεν θα σ’ αφήνει να βγεις από το σπίτι …στην ουσία στα 9,5 στρέμματα δεν σ’αφήνει να κτίσεις πουθενά , το κάνει πράσινο και ποιος θα το συντηρεί;».

Οι αντιρρήσεις του Μπούφη δεν είναι αβάσιμες . Το σχέδιο προβλέπει φυτεύσεις 27 χιλιομέτρων σε ένα δήμο με πολύ μικρό τμήμα πρασίνου που δεν μπορεί να το συντηρήσει. Από την άλλη μεριά ο δήμαρχος ζητάει ακόμα πιο φαρδύς δρόμους και συνεπώς μεγαλύτερη εισφορά σε γη των κατοίκων που διαμαρτύρονται για αυτήν που ήδη τους ζητείται.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα – Νέας Μάκρης, Στέργιος Τσίρκας, τονίζει πως, «θα θέλαμε ο κεντρικός δρόμος να διαπλατυνθεί διότι μη ξεχνάμε ότι εκεί έγινε η καταστροφή από τη μεγάλη συσσώρευση οχημάτων».

Για τον Τσίρκα ένα κακό σχέδιο είναι καλύτερο από καθόλου σχέδιο.

«Θέλω το σχέδιο και θέλω να προχωρήσει», συμπληρώνει ο δήμαρχος.

Ό,τι θα γίνει στο Μάτι είναι ένας προάγγελος για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια του υπουργείου Χωροταξίας σε όλη την Ελλάδα. Η εκπόνησή του θα κοστίσει 400 εκατομμύρια και θα αφορά 244 πολεοδομικά σχέδια δήμων της χώρας .

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική ανταλλαγή πυροβολισμών σε μπαρ στην Φλόριντα

Υπ. Κλιματικής Κρίσης: 71 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 12 ώρες σε όλη τη χώρα

Εργατικό δυστύχημα στο Άργος: Έπεσαν από σκαλωσιά