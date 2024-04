Τσάρλεστον: Η Σάκκαρη έμεινε εκτός τελικού

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να πάρει το "εισιτήριο" για τον τελικό του Τουρνουά Τσάρλεστον

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο 500άρι τουρνουά του Τσάρλεστον σταμάτησε στους ημιτελικούς. Η Ντανιέλε Κόλινς (νο 19 στον κόσμο) δεν επέτρεψε στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια να φτάσει στον τελικό, καθώς ήταν η νικήτρια με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και την Κυριακή θ΄ αντιμετωπίσει την Ντάρια Κασάτκινα στη μάχη για το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Μέχρι τα μισά του πρώτου σετ η Σάκκαρη έδειξε να... «πατά» καλά στο κορτ, αλλά στη συνέχεια η Αμερικανίδα αντίπαλός της ήταν ανώτερη σε όλους τους τομείς και δικαίως έφτασε στη νίκη.

Η Κόλινς μπήκε δυνατά στο ματς, πήρε τα πρώτα τρία σετ, κάνοντας μπρέικ στο πρώτο σερβίς της 29χρονης πρωταθλήτριας (νο 6 στον κόσμο). Η Σάκκαρη «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο ισοφαρίζοντας σε 3-3, αλλά έπεσε ο ρυθμός της με αποτέλεσμα η Κόλινς να κάνει άλλο ένα 3-0 στα games και να προηγηθεί με 1-0 στα σετ.

Όπως και στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο σετ η Κόλινς ξεκίνησε με μπρέικ στο σερβίς της Ελληνίδας τενίστριας. Μέχρι και το 5ο game η η Κόλινς είχε το προβάδισμα με 3-2, ωστόσο, στο 6ο η Σάκκαρη έχασε μεγάλη ευκαιρία για μπρέικ και την ισοφάριση.

Η Αμερικανίδα «έσβησε» δύο μπρείκ πόιντς της αντιπάλου της, έκανε το 4-2 και στη συνέχεια δεν είχε πρόβλημα να κλείσει τον αγώνα με 6-3.

Danielle Collins after beating Maria Sakkari to reach Charleston Final



“It’s been so fun coming out here and battling. It’s what I do. I just love to battle. I played a warrior today. Maria has had such a successful career. One of our most consistent players. It’s never easy. I… pic.twitter.com/KHQpcjBxKz