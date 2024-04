Πολιτική

Ενδοοικογενειακή βία - Λογοθέτης: 87 γυναίκες με τα παιδιά τους φιλοξενούνται σε “κρυφές” δομές

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ΓΓ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, αλλά και τις “χαλαρές” ποινές σε δράστες κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή ο Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης.

Ερωτηθείς για την μη κράτηση του άνδρα που δύο φορές κατήγγειλε η σύντροφος του για ενδοοικογενειακή βία, την δεύτερη αφού πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, απάντησε ότι «υπάρχει το Αυτόφωρο και το δικαστήριο αποφασίζει αν κρατείται ή αφήνεται ελεύθερος. Έχουμε συμφωνήσει σαν κοινωνία ότι αυτό είναι το κράτος δικαίου, η αστυνομία απευθύνεται στην δικαιοσύνη και εκείνη αποφασίσει. Αν πρέπει να αλλάξουμε τους νόμους πρέπει να το δούμε…».

Σχετικά με την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους ανέφερε ότι «Η Αστυνομία και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη νιώθουμε ότι όλοι οι πολίτες: θλίψη και οργή, σε εμάς είναι και η ευθύνη για να μην έχουμε στο μέλλον τέτοια θλιβερά περιστατικά».

Προσέθεσε ότι «Μέχρι τώρα θα έπρεπε η γυναίκα να αναφέρει λεπτομερώς τι ακριβώς συνέβη: αν υπήρξε βία, αν υπήρξε απειλή και λεπτομέρειες, αυτό μέχρι τώρα. Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, αυτά αλλάζουν και πιο «επιθετικά» πλέον η Αστυνομία θα προσεγγίζει τις υποθέσεις αυτές και θα διασφαλίζει την ασφάλεια των γυναικών είτε στο Αστυνομικό Τμήμα είτε θα τις συνοδεύει με ασφάλεια στο σπίτι τους».

Όπως περιέγραψε ο ΓΓ του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «υπάρχει και στην Ελλάδα προστατευτικό πλαίσιο. Υπάρχουν ανά την χώρα 20 δομές που φιλοξενούν 87 γυναίκες με τα παιδιά τους. Δεν έχουν ταμπέλες, δεν ξέρεις δηλαδή ότι είναι δομή. Η γυναίκα απομακρύνεται από την περιοχή που ζούσε και κρατείται μυστικός ο τόπους που βρίσκεται. Υπάρχει ασφαλές πλαίσιο και δίνεται ευχέρεια να προστατευθεί η γυναίκα»

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, αναφέρθηκε στην λανθασμένη διαχείριση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., κάνοντας λόγο για «ακατανόητη ανακύκλωση προσωπικού για να μπαλώνονται τρύπες. Φεύγουν εξειδικευμένοι αστυνομικοί από την Αντιτρομοκρατική και το Εγκληματολογικό και τους πάνε να κάνουν τους τροχονόμους στο Flyover…».

Απαντώντας ο κ. Λογοθέτης είπε ότι «Η Ελληνική Αστυνομία είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε αναλογία ανά κάτοικο. Είναι υποστελεχωμένα τα Αστυνομικά Τμήματα επειδή προέρχεται το οργανόγραμμα τους από την περίοδο που η Αστυνομία εκτελούσε όλα τα καθήκοντα. Δεν υπάρχει Αστυνομικό Τμήμα που να κλείνει την νύχτα. Λόγω υποστελέχωσης, μπορεί κάποιο Τμήμα Ασφαλείας να μην έχει 24ώρο ωράριο, αλλά αυτό είναι άλλο από το να λέμε ότι “κλείνει 10 με 6 το Αστυνομικό Τμήμα”»





