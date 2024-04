Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Νεαρός επισκέπτης νοσοκομείου έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό, που σήμανε συναγερμό σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς ένας άνδρας έπεσε από τον 3ο όροφο του Νοσοκομείου.

Ο άνδρας που αυτοκτόνησε, εθεάθη από ασθενείς να τρέχει στις σκάλες του νοσοκομείου και έπεσε από το μπαλκόνι.

Μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, με τους γιατρούς να σπεύδουν να τον βοηθήσουν κάνοντάς του ανάνηψη και τελικά δεν τα κατάφερε αφού κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεαρό άνδρα περίπου 25 ετών.

