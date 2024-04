Κοινωνία

Φωτιά στο Λασίθι: συνελήφθη ένας άνδρας

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον άνδρα που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Λασίθι.

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα, 7 Απριλίου 2024, ως υπαίτιος για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 6 Απριλίου 2024, στην περιοχή Μαύρο Κόλυμπο Λασιθίου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 35χρονο που έκαιγε κλαδιά από ελαιόδεντρα. Όπως φαίνεται έχει συλληφθεί και για ακόμη μία περίπτωση καύσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Η σύλληψη του ημεδαπού έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) .

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

