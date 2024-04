Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: “στο φως” η ψυχιατρική διάγνωση του 39χρονου

Χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια θηλιά την οποία δημιούργησε απο τους επιδέσμους που είχε στο κεφάλι του, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ο 39χρονος. Τι είπε ο πατέρας της Κυριακής στον ΑΝΤ1.

Της Γεωργίας Λαγού

Χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια θηλιά την οποία δημιούργησε απο τους επιδέσμους που είχε στο κεφάλι του, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ο 39χρονος που σκότωσε την γυναίκα έξω απο το αστυνομικό τμήμα.

Ο δράστης ήταν σε κελί απομόνωσης και εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ πριν από λίγο διατάχθηκε για το περιστατικό εισαγγελική έρευνα.

"Μας προσβάλει η ενέργεια του. Ο αυτοτραυματισμός είναι στο πλαίσιο της τακτικής που ακολουθεί", δήλωσε ο πατέρας της άτυχης Κυριακής, στον ΑΝΤ1.

Τέλος στην ζωή του προσπάθησε να βάλει τα μεσάνυχτα ο 39χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 28χρονη Κυριακή. Αποπειράθηκε να απαγχονιστεί χρησιμοποιώντας την αυτοσχέδια θηλιά από τους επιδέσμους που φορούσε στο κεφάλι την οποία είχε δέσει από τον πλαστικό σωλήνα ύδρευσης στον χώρο της τουαλέτας.Στον Κορυδαλλό σήμανε συναγερμός.

Ο Βασίλης Κεφαλάς, αντιπρόεδρος σωματείου εξωτερικών φρουρών Κορυδαλλού ανέφερε: "Ήταν σε κελί απομόνωσης, περί τη 1 ώρα ειδοποιήθηκε η εξωτερική φρουρά για έκτακτη μεταγωγή σε νοσοκομείο για ασθενή κρατούμενο, ο οποίος κινδύνευε η ζωή του,οι συνάδελφοι όταν μετέβησαν στο νοσοκομείο κρατουμένων, για να κάνουν τη μεταγωγή αντιλήφθηκαν, ότι πρόκειται για τον κρατούμενο ο οποίος είχε δολοφονήσει την άτυχη Κυριακή ενημερώθηκαν ότι είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας".

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος, περιέγραψε: "Εντόπισα τον κρατούμενο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδια θηλιά επιδέσμου την οποία την είχε από αυτοτραυματισμούς στο κεφάλι και την είχε στηρίξει σε βίδα (μεταλλική στήριξη του πλαστικού σωλήνα της τουαλέτας)".

Όμως κατά τη διάρκεια της απόπειρας, έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ, να ανακτήσουν τον σφυγμό του και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Αττικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο πατέρας της άτυχης Κυριακής, κάνει λόγο για προσβολή μιλώντας στον ANT1. "Μας προσβάλλει η ενέργειά του, είναι δήθεν αυτοτραυματισμός,είναι στα πλαίσια της τακτικής του,προσπαθεί να απροσανατολίσει την κοινή γνώμη και τις Αρχές. Εάν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να αυτοκτονήσει, όπως έμπηξε το μαχαίρι στα ζωτικά όργανα της Κυριακής, θα το έμπηγε στον εαυτό του, κοντά στην καρδιά", είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η Ελένη Μαζαράκη, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, "Υπάρχει εισιτήριο από την ΆΡΤΑ στην Αθήνα που δείχνει ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο".

Για τρικ κάνει λόγο ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη.

"Κάτι τέτοιο αυτό το τρίκ προσπάθησε να κάνει και ο ένας εκ των δύο δολοφόνων του παιδιού μας μια ψευτοαυτοκτονία (...)Κανένας δεν έχει αυτοκτονήσει κανένας τους μόνους που έχουν σκοτώσει είναι τα παιδιά μας αν έχουν το θράσος ας αυτοκτονήσουν", είπε χαρακτηριστικά.

Ο ANT1 φέρνει στο φως στοιχεία από την την ψυχιατρική διάγνωση του 39χρονου δράστη λίγα λεπτά μετά το έγκλημα που διέπραξε.

Παλιός γνώριμος του ψυχιατρείου, αφού είχε νοσηλευτεί για χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Αυτή τη φορά οι γιατροί λένε ότι δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά.

"Είναι προσανατολισμένος σε χώρο εαυτό, πρόσωπα, μερικώς προσανατολισμένος σε χρόνο, ψυχοκινητικά ήρεμος, διατηρεί βλεμματική επαφή και απαντά στις ερωτήσεις χωρίς να διαπιστώνονται διαταραχές στη ροή, τη δομή ή το περιεχόμενο της σκέψης. Ωστόσο αναφέρει διαταραχή πρόσφατης μνήμης, με στοιχεία αμνησίας περί του γεγονότος. Αναφέρεται πως μετέβη στο σημείο του συμβάντος σε κατάσταση μέθης, δεν ελέγχονται σαφώς αντιληπτικές διαταραχές. Αναφέρει τελευταία χρήση ψυχοδραστικών ουσιών πλην αλκοόλ."

Στο αποτρόπαιο έγκλημα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός.

"Είναι αδιανόητο να πέφτει νεκρή μια νέα γυναίκα από το χέρι του πρώην συντρόφου της λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο κατέφυγε για να ζητήσει προστασία από αυτόν. Μας πόνεσε και μας εξόργισε όλους, εμένα πρώτο.(…) οι ευθύνες θα καταλογιστούν και όποιοι από τους αστυνομικούς πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν, ενώ ο δράστης είναι ήδη αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη".

Οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στα τραγικά συμβάντα της περασμένης δευτέρας θα απολογηθούν μέσα στην εβδομάδα, ενώ τα αποτελέσματα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, αναμένονται στα τέλη της εβδομάδας.

