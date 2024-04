Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Ξανά στην ΑΔΑΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μετά την απόφαση του ΣτΕ ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στην αρχή αναμένοντας να ενημερωθεί για την άρση του απορρήτου του.

Με τον επικεφαλής της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών θα συναντηθεί τη Δευτέρα 08.04 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσής του για την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών από το παράνομο λογισμικό Predator.

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ράμμος υποχρεούται να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και πρώην ευρωβουλευτή, Νίκο Ανδρουλάκη για το υλικό που είχε συλλεγεί, μετά την επιβολή σε βάρος του του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αρχής και θα ζητήσει τα ανάλογα στοιχεία να του παραδοθούν.

