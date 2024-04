Αθλητικά

Basket League: “Επίδειξη δύναμης” από το Προμηθέα κατά του Άρη (εικόνες)

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η επικράτηση της ομάδας της Πάτρας, η οποία θριάμβευσε μέσα στην έδρα της.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Προμηθέας απέναντι στον Άρη, στην Πάτρα, επικρατώντας με 84-51, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Top 6 της Basket League. Οι Αχαιοί που έδωσαν τον πρώτο αγώνα τους στο Top 6, καθώς έχει αναβληθεί το ματς με τον Παναθηναϊκό της πρεμιέας, «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη στην 3η περίοδο, όταν σημείωσαν επιμέρους σκορ 34-12 και βρέθηκαν στο +25 (64-39) στο 30ό λεπτό. Τέσσερις παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου (Χάμιλτον, Ετσενίκε, Πάπας και Ρέινολντς) ήταν διψήφιοι. O Xάμιλτον συγκεκριμένα, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας της Πάτρας, σημείωσε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα. Κυρίως... ήταν τα 13/23 τρίποντα (4/23 ο Άρης) που επέτρεψαν στους Αχαιούς να κάνουν... περίπατο. Ο Προμηθέας ανέβηκε στο 14-9 σε 23 ματς και πλέον συγκεντρώνεται στην κρίσιμη δεύτερη «μάχη» με τη Μάλαγα στο Basketball Champions League.

Στον αντίποδα, ο Άρης δεν μπόρεσε ν' αξιοποιήσει τα 8 περισσότερα ριμπάουντ που μάζεψε, αφού υπέπεσε σε διπλάσια λάθη (22 ο Άρης, 11 ο Προμηθέας) έναντι του αντιπάλου του. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποχώρησε στο 12-12 σε 24 αγώνες. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη... δεν είχε διψήφιο παίκτη.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 30-27, 64-39, 84-51

Μετά το πρώτο διερευνητικό δεκάλεπτο (13-13), ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στο σκοράρισμα από τους Κάουαν και Χάμιλτον. Οι Αχαιοί διατηρούσαν προβάδισμα με βραχεία κεφαλή, την ώρα που ο Άρης ανέβαζε το σκορ κυρίως από τη γραμμή των βολών, με τον Σανόγκο και τον Κατσίβελη, αλλά και λύσεις από τον Μποχωρίδη. Το α΄ μέρος βρήκε τον Προμηθέα στο +3 (30-27 σκορ ημιχρόνου).

Μία ομάδα υπήρχε στο παρκέ, στην 3η περίοδο, όπως αίνεται και από το επιμέρους σκορ 34-12 της ομάδας της Πάτρας. Χάρη στην πιεστική άμυνα, οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, ενώ ήταν εύστοχοι και έξω από 6.75. Ο Προμηθέας εκτόξευσε τη διαφορά στο +25 για το 64-39 στο 30ό λεπτό. Τυπική διαδικασία η 4η περίοδος, αφού ο Άρης... παρακαλούσε να τελειώσει το... μαρτύριο, για το τελικό 84-51.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Κατραχούρας, Χριστινάκης.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 13 (3), Κόνιαρης 2, Χρυσικόπουλος 3, Χέιλ 8 (2), Κάουαν 5, Πλώτας, Μπαζίνας 6 (2), Χάμιλτον 15 (3), Πάπας 12 (3), Κόφι, Ετσενίκε 14, Καραγιαννίδης 6

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 6, Μπλούμπεργκς 8 (2), Μποχωρίδης 4, Ριντ, Σλαφτσάκης 4, Σταρκ 5 (1), Κατσίβελης 5 (1), Σανόγκο 8, Περσίδης 4, Χάρελ 4, Μπάνκστον 3, Καλογήρος

