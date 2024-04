Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: ισόπαλοι οι δικέφαλοι

Ο ΠΑΟΚ "απέδρασε" από την Νέα Φιλαδέλφεια, παίρνοντας την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, ο ΠΑΟΚ «απέδρασε» από τη Νέα Φιλαδέλφεια με ισοπαλία 2-2 εναντίον της ΑΕΚ και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 4η αγωνιστική των Play off της Super League. Οι Γκατσίνοβις (30΄), Άμραμπατ (49΄) έδωσαν το προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ «απάντησαν» για τον ΠΑΟΚ οι Μπάμπα Ραχμάν (62΄), Οζντόεφ (89΄).

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στην OPAP Arena πολύ πιο «διαβασμένος» σε σχέση με τις προηγούμενες επισκέψεις του. Κρατώντας κοντά τις γραμμές του, κατάφερε να αποφύγει τους κινδύνους και να κρατήσει τους γηπεδούχους μακριά από την περιοχή του. Όμως η ΑΕΚ ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη ευκαιρία της, με μια υποδειγματική αντεπίθεση ακριβώς στο 30΄. Οι Λιβάι Γκαρσία και Πινέδα έκαναν άψογες επιλογές και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς την τέλεια εκτέλεση για να σημειώσει ένα κρίσιμο γκολ και να βγάλει την ομάδα του από το αδιέξοδο.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και απείλησε με μια κεφαλιά του εντελώς αμαρκάριστου Κετζιόρα, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ έκανε «δώρο» στην ΑΕΚ το 2-0. Ο Άμραμπατ ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ από πλάγια αριστερά, ιδανική θέση για σέντρα. Όμως πραγματοποίησε μια πολύ έξυπνη –σχεδόν συρτή- εκτέλεση προς τη γωνία του Κοτάρσκι, ο οποίος αιφνιδιάστηκε και είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του στο 49΄.

Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν γρήγορα με «ξερό» σουτ του Μπάμπα Ραχμάν στο 62΄ κι ενώ νωρίτερα είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Ντεσπόντοφ (απόκρουση Αθανασιάδη). Από το σημείο εκείνο το ματς «πήρε φωτιά» με τα σκληρά μαρκαρίσματα να διαδέχονται το ένα το άλλο και το Γερμανό διαιτητή να «μοιράζει» κίτρινες κάρτες. Οι φιλοξενούμενοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν στην ανατροπή, ενώ από την άλλη οι γηπεδούχοι παρουσίαζαν σημάδια κόπωσης. Ο ΠΑΟΚ περίμενε την ευκαιρία του και αυτή ήλθε ακριβώς με τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Από σέντρα του Ραχμάν, ο Κουλιεράκης πήρε την κεφαλιά και ο Οζντόεφ, πεσμένος στο έδαφος, έστειλε με προβολή τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 90+4΄ ο Αθανασιάδης εξουδετέρωσε κεφαλιά του Οζντόεφ και με αυτή τη φάση ολοκληρώθηκε το συναρπαστικό ντέρμπι της OPAP Arena.

Διαιτητής: Τόμπιας Στίλερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς, Σιμάνσκι, Βίντα, Άμραμπατ, Πόνσε, Αθανασιάδης – Μεϊτέ, Ότο, Ραχμάν, Σάστρε

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα (79΄ Σιντιμπέ), Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Άμραμπατ (73΄ Γιόνσον), Γκατσίνοβιτς (87΄ Φερνάντες), Ελίασον, Πινέδα (87΄ Μάνταλος), Γκαρσία (46΄ Πόνσε)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Ότο (59΄ Σάστρε), Μπάμπα, Μειτέ, Σβαμπ (66΄ Οζντόεφ), Μουργκ (59΄ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μπράντον (59΄ Σαμάτα)

