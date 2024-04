Κόσμος

Ισραήλ: αποσυρθήκαμε από τη Γάζα για να προετοιμαστούμε για μελλοντικές επιχειρήσεις

Χιλάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων.

Τα ισραηλινά στρατεύματα, που αποσύρθηκαν σήμερα από τη Γάζα, το έπραξαν για να προετοιμασθούν για μελλοντικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και στη νότια πόλη του θύλακα, τη Ράφα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ.

«Οι δυνάμεις εξέρχονται και προετοιμάζονται για τις επόμενες αποστολές τους, βλέπουμε παραδείγματα τέτοιων αποστολών στην επιχείρηση στο Σίφα, και επίσης στην ερχόμενη αποστολή τους στην περιοχή της Ράφα», δήλωσε ο Γκαλάντ σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ ζητώντας την απελευθέρωση των περίπου 130 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα έπειτα από έξι μήνες πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

Ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και σκότωσαν 1.200 ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους, σε στρατιωτικές βάσεις, σε δρόμους και σε ένα υπαίθριο ρέιβ πάρτι, ασκώντας επίσης σεξουαλική βία σε μερικά από τα θύματά τους, σύμφωνα με ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ.

Οι ένοπλοι συνέλαβαν επίσης 253 ομήρους, μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένους, πολίτες και στρατιώτες. Περίπου οι μισοί απ' αυτούς απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο μιας ανακωχής στα τέλη Νοεμβρίου.

Συνομιλίες για να εξασφαλισθεί άλλη μια κατάπαυση του πυρός, που θα περιλάμβανε την απελευθέρωση δεκάδων άλλων από τους εναπομείναντες ομήρους, επαναλήφθηκαν σήμερα στην Αίγυπτο.

Όμως μερικές οικογένειες ομήρων ανησυχούν, καθώς προηγούμενοι γύροι διαπραγματεύσεων δεν έφεραν αποτέλεσμα και μερικοί από τους ομήρους πεθαίνουν στην αιχμαλωσία.

«Ο κόσμος πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του και να τους πάρουμε πίσω», λέει η Μιχάλ Ναχσόν, 39 ετών, η οποία έφθασε από το ΤΕλ Αβίβ για να διαδηλώσει έξω από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

«Είναι πάνω από την πολιτική. Είναι πάνω από τη θρησκεία, είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και αυτό ήρθαμε να φωνάξουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Ενώ μερικοί γονείς ομήρων στη σημερινή συγκέντρωση κάλεσαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει περισσότερα για να φέρει πίσω τους ομήρους, οι ομιλητές δεν έστειλαν πολιτικά μηνύματα και επικέντρωσαν στον πόνο τους και στην επείγουσα ανάγκη να επιστρέψουν σπίτι οι αγαπημένοι τους.

Όμως τις λίγες τελευταίες εβδομάδες οι διαμαρτυρίες εναντίον της κυβέρνησης του Νετανιάχου έχουν ενταθεί. Μερικοί επικριτές διατυπώνουν κατηγορίες ότι ο βετεράνος ηγέτης σέρνει τα πόδια του στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει μια συμφνωία - μια κατηγορία που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

