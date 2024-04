Κοινωνία

Βούλα: Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένο ζευγάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ληστές έδεσαν χειροπόδαρα το ζευγάρι και το κλείδωσαν σε αποθήκη.

-

Δύο θρασύτατοι διαρρήκτες εισέβαλαν σε μονοκατοικία στην περιοχή της Βούλας, στην οδό Βασιλέως Παύλου το βράδυ της Κυριακής (7/4) όπου διαμένει ζευγάρι ηλικιωμένων, 86 ετών ο άνδρας και 73 ετών η γυναίκα.

Οι δράστες μπούκαραν από ανασφάλιστο παράθυρο, ακινητοποίησαν βίαια τους δύο ηλικιωμένους, τους έδεσαν στο κεφάλι και στα πόδια και στη συνέχεια τους κλείδωσαν στην αποθήκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξήλωσαν ένα χρηματοκιβώτιο, άρπαξαν ό,τι υπήρχε μέσα, επιχείρησαν να ανοίξουν κι ένα δεύτερο χωρίς να τα καταφέρουν και στη συνέχεια διέφυγαν.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύονται, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, ωστόσο είναι σε κατάσταση σοκ.

Ειδήσεις σημέρα:

Πάμπλο Πικάσο: Ο τολμηρός, πρωτοποριακός καλλιτέχνης

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Ενδοοικογενειακή βία – Πάτρα: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το άλμα της γυναίκας από το μπαλκόνι