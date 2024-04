Κόσμος

Μεράλ Ακσενέρ: Τέλος εποχής για την πρόεδρο του Καλού Κόμματος

Το ιδρυτικό μέλος του Καλού Κόμματος ανακοίνωσε πως δεν θα πάρει μέρος στις επόμενες εσωκομματικές εκλογές της παράταξης.

Δεν θα είναι υποψήφια στο έκτακτο γενικό εκλογικό συνέδριο του Καλού Κόμματος που θα διεξαχθεί στις 27 Απριλίου ανακοίνωσε η πρόεδρος του Μεράλ Ακσενέρ η οποία δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα που περίμενε στις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου μειώνοντας τα ποσοστά κάτω από το 3%.

«Κατά τη διάρκεια της 30χρονης πολιτικής μου καριέρας, χρειάστηκε να πάρω αποφάσεις και να υιοθετήσω στάσεις για πολλά θέματα που αφορούν στενά το μέλλον της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και την ευημερία του κράτους μας. Κατά τη λήψη αυτών των αποφάσεων προσπαθούσα πάντα να προστατεύσω τα ατομικά μου συμφέροντα, τα βραχυπρόθεσμα πιθανά κέρδη. Άφησα τις ΄δελεαστικές’ προτάσεις στην άκρη και εστίασα στις ηθικές αξίες που έχω, στις βασικές αρχές της Δημοκρατίας μας και Δόξα τω Θεώ, βλέπω πόσο ακριβής είναι κάθε απόφαση που παίρνω και κάθε στάση που υιοθετώ, όχι πάντα βραχυπρόθεσμα, αλλά με την πάροδο του χρόνου. Έχει αποδειχθεί.

Επιπλέον, με τρόπο που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη σημερινή πολιτική. Όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, όσο δυσμενείς κι αν είναι η πολιτική συγκυρία. Έχω μάθει επίσης να αναλαμβάνω την ευθύνη για κάθε απόφαση και κάθε στάση που παίρνω. Στην πραγματικότητα, πλήρωνα πάντα τιμή που έπρεπε να πληρωθεί, χωρίς να περιμένω τίποτα από άλλους. Ούτε το μετάνιωσα ποτέ», δήλωσε η Μεράλ Ακσενέρ.

Για τις εκλογές της 31ης Μαρτίου η Μεράλ Ακσενέρ ανέφερε ότι προτίμησε να μπει στις εκλογές ελεύθερα και ανεξάρτητα. «Σκοπός μας με τη λήψη αυτής της απόφασης ήταν να βγάλουμε το κόμμα μας από την τροχιά των πολιτικών πόλων που εδραιώνονται όλο και περισσότερο στην Τουρκία, ήταν να κάνουμε ένα βήμα αρχής για να τερματίσουμε το περιβάλλον πόλωσης. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, ως αρχηγός του κόμματος που πήρε την απόφαση, φυσικά γνώριζα ποιον είχαμε απέναντι. Φυσικά, είχα επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε, της ανήθικης προπαγάνδας και των άγριων επιθέσεων από κεκτημένα συμφέροντα. Φυσικά, γνώριζα καλά τον κίνδυνο αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος που θα μπορούσαμε να λάβουμε, και συνεπώς την ανάγκη να πληρώσουμε ένα τίμημα. Για το λόγο αυτό, με κάθε ευκαιρία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τόνισα ότι ήμουν υπεύθυνη για τα αποτελέσματα».

«Θα πληρώσω για το καλό της πατρίδας μου»

«Σήμερα, το Καλό Κόμμα κλονίζεται. Αλλά εγώ είμαι πρόθυμη να πληρώσω καθώς το Καλό Κόμμα έχει καταφέρει να πάρει μια όρθια στάση ενάντια σε όλα τα δεινά που θα φέρουν αντιμέτωπη την Τουρκία αύριο, για χάρη στη θυσία του σήμερα. Γιατί σήμερα, όπως και χθες, θα πληρώσω οποιοδήποτε τίμημα για το καλό του του έθνους μου, το κράτους μου, της χώρας μου.

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφια για την Προεδρία στο έκτακτο εκλογικό μας συνέδριο, όπου θα κάνουμε τον απολογισμό των εκλογών και θα καθορίσουμε την πορεία μας για το 2028.

Ελπίζω ότι θα είναι επωφελές για το κόμμα μας, το έθνος μας και τη χώρα μας και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους μου που θα είναι υποψήφιοι», ανέφερε η Μεράλ Ακσενέρ.

Οι υποψήφιοι για την προεδρία Καλού Κόμματος

Το ιδρυτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου Gunay Kodaz ανακοίνωσε ότι ήταν υποψήφιος εναντίον της Aksener.

Ο Mehmet Tolga Akal?n, Αντιπρόεδρος του Καλού Κόμματος Υπεύθυνος για τις Μεταναστευτικές Πολιτικές, δήλωσε ότι θα κάνει δελτίο τύπου τη Δευτέρα 8 Απριλίου, σχετικά με τη διαδικασία του συνεδρίου και την υποψηφιότητα για προεδρία.

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Καλού Κόμματος και βουλευτής Άγκυρας Koray Ayd?n.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Καλού Κόμματος και βουλευτής της Σμύρνης Musavat Dervisoglu.

Υποστηρίζεται ότι ο Πρόεδρος Πολιτικών Bilge Y?lmaz και ο εκπρόσωπος του κόμματος και βουλευτής της Άγκυρας Kursad Zorlu σκέφτονται να είναι υποψήφιοι.

Μετά τις εκλογές συνέχεια παραιτήσεις

Μετά τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, υπήρξαν αλλεπάλληλες παραιτήσεις στο Καλό Κόμμα. Πρώτος, ο Bilge Y?lmaz ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του ως Επικεφαλής Οικονομικών Πολιτικών και κάλεσε την Ακσενέρνα παραιτηθεί επίσης. Το μέλος του Καλού Κόμματος Ahmet Zeki Ucok, δήλωσε ότι βλέπει τη Meral Aksener ως υπεύθυνη για την αποτυχία και είπε: «Μας εμπόδισε να συμμετάσχουμε στη μεγαλύτερη επιτυχία, τη μεγαλύτερη χαρά των τελευταίων πενήντα ετών. Δεν σας συγχωρούμε».

Ο βουλευτής του Καλού Κόμματος Αττάλειας, Ugur Poyraz, δήλωσε πριν από τις εκλογές, «Νομίζω ότι η Ακσενέρ δεν θα είναι υποψήφια».

