Ανδρουλάκης: Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, για να ζητήσει να του παραδοθούν τα ανάλογα στοιχεία .

Συνάντηση με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της απόφασης του ΣτΕ.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Συνεχίζω αυτόν τον αγώνα με όλες μου τις δυνάμεις, γιατί πιστεύω ότι αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας να ζουν σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, με καθολικό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με σκληρούς φραγμούς στο παρακράτος και τη διαφθορά.

Το σκάνδαλο αυτό δεν είναι μόνο ένα πολιτικό σκάνδαλο. Προφανέστατα το να παρακολουθείς πολιτικούς αντιπάλους, το μισό Υπουργικό συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο. Αλλά είναι και οικονομικό σκάνδαλο, γιατί κάποιοι έβγαλαν εκατομμύρια εμπορευόμενοι ένα παράνομο λογισμικό, το οποίο στις εξαγωγές είχε τη σφραγίδα του σημερινού διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα, λοιπόν, ήρθα εδώ μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ζητήσω από τον κ. Ράμμο να επιταχύνει τις διαδικασίες.

Με ενημέρωσε ότι περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση, να επιδοθεί και αμέσως θα κάνει τα νόμιμα και προβλεπόμενα για να έχω την ενημέρωση που χρειάζομαι και εγώ ώστε με τη σειρά μου να ενημερώσω τον ελληνικό λαό όπως έχω δεσμευτεί.

Είμαι σίγουρος, ότι ανοίγοντας τον δρόμο της αλήθειας σε αυτή τη νοσηρή υπόθεση, ανοίγω και το κουτί της Πανδώρας για τον κ. Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι βαθιά εμπλεκόμενη σε μια ιστορία που έχει πλήξει τους θεσμούς και τη Δημοκρατία».

