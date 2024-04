Αθλητικά

Ρόδος: Η επιστολή του ποδοσφαιριστή που χτύπησε αντίπαλο στο πρόσωπο με κλωτσιά (βίντεο)

Τι είπε στην απολογητική επιστολή του ο ποδοσφαιριστής, που με κίνηση καράτε, χτύπησε στο κεφάλι ποδοσφαιριστή αντίπαλης ομάδας στη Ρόδο.

Ο αρνητικός πρωταγωνιστής των επεισόδίων στη Ρόδο, σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανδρ, ανάμεσα στον Ηρακλή Λάρδου και τον Ποσειδώνα Καρπάθου, με επιστολή του, ζητά συγγνώμη για την κλωτσιά στο κεφάλι που έδωσε σε ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αθλητική ιστοσελίδα xxsports.org ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Λάρδου, Μπάμπης Ταγκάεφ απολογείται για το σοκαριστικό χτύπημα που έριξε -με εναέρια κλωτσιά- στον παίκτη του Ποσειδώνα Καρπάθου, σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος της Ρόδου.

Ο ποδοσφαιριστής, επρόκειτο να περάσει την πόρτα του εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας και μάλιστα μετά τη μήνυση του θύματος, ο δράστης μόλις έμαθε οτι τον αναζητούσε η Ασφάλεια Ρόδου, εθελοντικά παρουσιάστικε στην Αστυνομία.

Η επιστολή:

“Έπειτα από 15 χρόνια πορείας μου στα γήπεδα του Δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου είναι η πρώτη φορά που έχασα τον έλεγχο και σίγουρα αυτή μου η ενέργεια θα με σημαδεύει μια ζωή. Πιστεύω πως όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω δείξει τέτοια δείγματα και γι’ αυτό η συγνώμη είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για όλα όσα έχουν γίνει. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγνώμη από τον Μανώλη Νασόπουλο τον οποίο τραυμάτισα με την απαράδεκτη ενέργεια μου. Δεν θέλω καν να σκεφτώ πόσο χειρότερη ζημιά μπορούσα να του προκαλέσω.

Επίσης ένα μεγάλο συγνώμη στο σωματείο του Ποσειδώνα Καρπάθου, τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και σε όλο το Δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο που στιγμάτισα με τα όσα έγιναν. Είμαι 100% βέβαιος πως αυτή την στιγμή αποτελώ παράδειγμα προς αποφυγήν, ωστόσο θέλω να γνωρίζουν όλοι πως έχω μετανιώσει οικτρά για την πράξη μου και είμαι έτοιμος να υποστώ τις συνέπειες”.

