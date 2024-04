Life

“The 2Night Show”: Λένα Παπαδοπούλου και Βασίλης Φασιάς στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Εξιμολογήσεις, κέφι και αποκαλύψεις στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Λένα Παπαδοπούλου. Η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια μιλάει για την επαγγελματική της πορεία και τις μεγάλες συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Πώς γνωρίστηκε με τον σύντροφο της ζωής της, Αλέξη Τσαούση, και πώς μετά από 24 χρόνια σχέσης και ένα παιδί καταφέρνουν να είναι ευτυχισμένοι; Τι λέει για τη θεία της Πίτσα Παπαδοπούλου; Γιατί, ενώ γνώριζε από μικρή τον Αντώνη Βαρδή, δεν τόλμησε ποτέ να του πει ότι ήθελε να συνεργαστούν; Γιατί όλοι θεωρούσαν ότι ήταν σνομπ; Με ποιες συναδέλφους της κάνει παρέα; Τέλος, τραγουδάει με την ορχήστρα της στο στούντιο του «The 2Night Show» και δίνει ραντεβού στο «Ω Live Stage», που εμφανίζεται με τον Ηλία Βρεττό.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Βασίλης Φασιάς, το «Βουνό» από το «The Chase», που εκτός από chaser είναι στρατιωτικός γιατρός, θεολόγος και αυτή την περίοδο σπουδάζει στο Ιστορικό Αρχαιολογικό. Ο άνθρωπος, που έχει 5.000 βιβλία στο σπίτι του, εξηγεί γιατί οι καθηγητές στο σχολείο τον αποκαλούσαν «αλήτη» στους γονείς του και πώς τους διέψευσε, όταν πέρασε στην Ιατρική. Γιατί πιστεύει ότι στην τηλεόραση βγαίνει άσχημος; Γιατί τον είπαν «Βουνό»; Είναι ανταγωνιστικός με τους παίκτες; Τι ποσοστό επιτυχίας έχει στις απαντήσεις του; Τέλος, μιλάει για την αγαπημένη του γυναίκα, που τον στηρίζει σε κάθε του επιλογή, αλλά και για τα πανέμορφα διδυμάκια τους, που έχουν αλλάξει για τα καλά τη ζωή τους.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης