Τέμπη - Καρυστιανού: Υποκλίνομαι στους μαθητές που τραγούδησαν για την τραγωδία

Η αιχμηρή ανάρτηση της μητέρας θύματος για την απόφαση της λυκειάρχη να τιμωρήσει τα παιδιά που πήραν αυτή την πρωτοβουλία.

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα ενός εκ των θυμάτων και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook επικρίνει την απόφαση διευθύντριας λυκείου της Αθήνας να αποβάλει μαθητές επειδή τραγούδησαν για τα Τέμπη σε σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου. Η κ. Καρυστιανού γράφει χαρακτηριστικά πως «έτσι, δυστυχώς λειτουργεί μια διεφθαρμένη κοινωνία» και παράλληλα στηρίζει τους μαθητές, ζητώντας τους να «μην σιωπήσουν ποτέ».

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση:

«Με ένα τραγούδι και ένα μήνυμα

μαθητές Λυκείου Αθηνών, ήθελαν να εκφράσουν την λύπη και την απογοήτευση τους για τους αδικοχαμένους επιβάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο , στο έγκλημα των Τεμπών.

Αυτή η πρωτοβουλία όμως εξόργισε τη Λυκειάρχη.

Φώναζε και έσκισε το μήνυμα, απειλώντας τους νεαρούς μαθητές για την ιδέα , για την πρόθεση , για την κίνηση να ομολογήσουν της ψυχής τους την ανάγκη…

Τιμώρησε μάλιστα κάποιους με αποβολή…

Έτσι δυστυχώς λειτουργεί μια διεφθαρμένη κοινωνία…

Όταν λείπουν τα επιχειρήματα, αρχίζουν οι απειλές.

Όταν φοβάται κανείς την αλήθεια, και μόνο τότε , σκίζει τα γραπτά που την φανερώνουν.

Τρέμει την αποκάλυψη της μικροψυχίας του ο απάνθρωπος και τιμωρεί τους θαρραλέους.

Μόνο περήφανοι μπορούμε να είμαστε για εσάς παιδιά!

Μην σιωπήσετε ποτέ! Η ελευθερία του λόγου είναι δικαίωμα σας. Η άποψη σας, δύναμη.

Η αλήθεια πάντα στο φως.

Μην επιτρέπετε να πνίγουν την αλήθεια σας.

Θα ήμουν πολύ περήφανη μητέρα σας.

Υποκλίνομαι στην δύναμη της ψυχής σας»...

