ΕΝΦΙΑ: Δεν συμψηφίζεται με επιστροφή φόρου για όσους πληρώσουν έγκαιρα

Δείτε ως πότε και υπό ποιους όρους, η Εφορία θα αφήσει άθικτη την ενδεχόμενη επιστροφή φόρου εισοδήματός σας.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, που έχουν εκκρεμή επιστροφή φόρου και επιθυμούν να τη λάβουν ολόκληρη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν θα διενεργεί κεντρικούς συμψηφισμούς με τον τρέχοντα ΕΝΦΙΑ έως και τις 19 Απριλίου 2024, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα. Μέχρι τότε, πολίτες και επιχειρήσεις με εκκρεμή επιστροφή μπορούν να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ, ώστε αυτός να μην συμψηφιστεί με την επιστροφή τους.

Όπως είναι γνωστό η ανάρτηση 7.159.164 εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ ολοκληρώθηκε την Δευτέρα το βράδυ. Με βάση αυτά, σε 6.167.304 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις βεβαιώθηκαν 2.286.700.139 ευρώ, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε ανακοίνωση της. Όπως σημειώνει η Αρχή, για πρώτη φορά φέτος πάνω από 215.171 φορολογούμενοι θα λάβουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για 298.210 εμπράγματα δικαιώματα σε ασφαλισμένες κατοικίες τους. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ανά περιφέρεια θα δημοσιευθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν άμεσα τα χρήματα της επιστροφής τους, εφόσον εξοφλήσουν τον φετινό φόρο ακινήτων έως:

τις 18/4 για πληρωμή μέσω web banking ή

ή τις 19/4 για πληρωμή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και του myAADEapp.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να:

Έχουν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: "Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή", επιλέγοντας " Έτος 2024".

Προχωρήσουν σε πληρωμή της σχετική οφειλής μέσω α) της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή, ή β) της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ για κινητές συσκευές myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών > Επόμενο > Επιλογή Τρόπου Πληρωμής (Μέσω IRIS ή Με κάρτα) > Συγκεντρωτική εικόνα ατομικών ανοικτών εκτός ρύθμισης.

Τέλος, οι υπόχρεοι του ΕΝΦΙΑ έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο ακινήτων:

εφάπαξ,

σε 11 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τα τέλη Απριλίου και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, ή

σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση.





