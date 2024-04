Αθλητικά

Basket League: Νικητής “στο τσακ” ο Παναθηναϊκός κατά του Κολοσσού (εικόνες)

"Έκοψαν τη χολή" των φιλάθλων τους αλλά τελικά επικράτησαν οι Αθηναίοι στο γήπεδο της Ρόδου.

Ο Κολοσσός Ρόδου έφερε τον Παναθηναϊκό στα... όριά του, πήρε προβάδισμα 5 πόντων στη λήξη της τρίτης περιόδου (62-57), ωστόσο, η ασύλληπτη ευστοχία του Μάριους Γκριγκόνις απ’ τα 6,75μ (23π., 6/6 τρίποντα, εκ των οποίων το ένα απ’ τα 8 μέτρα στη λήξη του χρόνου) και δυο καλές άμυνες στα τελευταία λεπτά, χάρισαν εντέλει τη νίκη στους «πράσινους» με 79-74.

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Top 6 της Basket League, οι Ροδίτες ήταν τρομερά ανταγωνιστικοί απ’ την αρχή ως το τέλος του αγώνα, απέναντι σε έναν... μπλαζέ Παναθηναϊκό. Παρά την αστοχία τους απ’ τα 6,75μ (1/5 τρίποντα) οι γηπεδούχοι έβρισκαν διαρκώς λύσεις απ’ το «ζωγραφιστό» με τον Μπραΐκοβιτς και τον Περάντες κι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο ένα καλάθι μακριά απ’ τους «πράσινους».

Ο Κολοσσός συνέχισε να «χτυπάει» τον Παναθηναϊκό κάτω απ’ τη ρακέτα και στο δεύτερο δεκάλεπτο (11/14 διπ.), παραμένοντας σε απόσταση... βολής, την ώρα που οι παίκτες του «τριφυλλιού» συνέχισαν να κάνουν αρκετά λάθη.

Η μεγάλη... επίθεση των γηπεδούχων έγινε στην τρίτη περίοδο, όταν με πρωταγωνιστή τον Περάντες όχι μόνο εκμεταλλεύτηκαν την νωχελικότητα του Παναθηναϊκού, αλλά πέρασαν μπροστά με 5 πόντους (62-57) στο φινάλε της περιόδου, δείχνοντας ικανοί για το μεγάλο «μπαμ».

Κάπου εκεί, ωστόσο, ανέλαβε... δράση ο Μάριους Γκριγκόνις. Την ημέρα που ο Λιθουανός άσος συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για νέο τριετές συμβόλαιο, πήρε την κατάσταση στα χέρια του στο τελευταίο δεκάλεπτο και με «μεγάλα» καλάθια επανέφερε μπροστά τους «πράσινους» στο σκορ (71-73).

Η ευστοχία των Αθηναίων απ’ τη γραμμή των ελευθέρων βολών και η αστοχία του Κολοσσού έξω απ’ τα 6,75μ. έγειραν οριστικά την πλάστιγγα, υπέρ του Παναθηναϊκού, χωρίς ωστόσο, να καλμάρουν τον... εκνευρισμό του Εργκίν Αταμάν ο οποίος «έβραζε» με τη... χαλαρή εικόνα της ομάδας του σε ένα ματς όπου θα μπορούσε να έχει πάθει μεγάλη «ζημιά».

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 37-40, 62-57, 74-79.

Διαιτητές: Τσολάκος, Τηγάνης, Μαρτινάκος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Ουτόμι 3 (1), Κολοβέρος 6, Μπραΐκοβιτς 14, Παπαγιάννης 2, Περάντες 16 (2), Πετρόπουλος 8 (2) Χατζηνικόλας, Καμαριανός 6 (2), Σίτου 13, Παπαδάκης 6 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόζα 3 (1), Ναν 12, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 23 (6), Μήτογλου 6 (1), Μπαλτσερόφσκι 5, Καλαϊτζάκης, Σλούκας 4, Παπαπέτρου 5 (1), Λεσόρ 15, Ερνανγκόμεθ 6 (1), Μαντζούκας.

