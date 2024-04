Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Τροχαίο δυστύχημα - Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα αυτή τη φορά στο Μαρκόπουλο. Στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη συνέβη το μοιραίο δυστύχημα όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

(εικόνα αρχείου)

Ένας νεκρός και μία σοβαρά τραυματίας, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Η ώρα ήταν 23:30 όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα και εκινείτο στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της Τροχαίας για αίτια του δυστυχήματος.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός μιας τραυματισμένης γυναίκας και ενός άνδρα χωρίς αισθήσεις από Ε.Ι.Χ. όχημα, συνέπεια τροχαίου, και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, επί της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 8, 2024

