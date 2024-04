“The 2Night Show” - Λένα Παπαδοπούλου: Ο σύντροφος της ζωής της, η πρώτη οντισιόν και η “σνομπ πλευρά” (βίντεο)

Life

Λένα Παπαδοπούλου: Ο σύντροφος της ζωής της, η πρώτη οντισιόν και η "σνομπ πλευρά"

Πώς γνωρίστηκε με τον σύντροφο της ζωής της, Αλέξη Τσαούση, και πώς μετά από 24 χρόνια σχέσης και ένα παιδί καταφέρνουν να είναι ευτυχισμένοι;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε καλεσμένη στο πλατό του «The 2Night Show» τη Λένα Παπαδοπούλου. Η λαϊκή τραγουδίστρια μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και τις μεγάλες συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια.Αναφέρθηκε επίσης στην επαγγελματική της πορεία και τις μεγάλες συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια.

Ακόμα μίλησε για το πώς γνωρίστηκε με τον σύντροφο της ζωής της, Αλέξη Τσαούση, και πώς μετά από 24 χρόνια σχέσης και ένα παιδί καταφέρνουν να είναι ευτυχισμένοι;

«Δεν παντρευτήκαμε αλλά η συμβίωση και η καθημερινότητα είναι η ίδια. Έχουμε τα πάνω μας, έχουμε τα κάτω μας. Αυτό που μας κρατάει είναι ότι όταν ο ένας έχει αντίθετη γνώμη από τον άλλο θα επιμείνει αλλά θα καταλάβει πού είναι τα όρια του άλλου και θα σταματήσουμε».

«Γνωριστήκαμε το 2000 όταν ήμουν με τον Νότη, ήταν φίλοι του Νότη και κάπως έτσι .γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε Σάββατο και Τετάρτη συγκατοικήσαμε. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν πάντα, είχαμε πολλά να πούμε».

Το ξεκίνημά της στον χώρο έγινε πριν ακόμα καλά καλά ενηλικιωθεί σε κοσμική ταβέρνα της Θεσσαλονίκης.

«Στην οικογένειά μας όλοι τραγουδούσαν εκτός της θείας μου της Πίτσας που είναι γνωστή από το σόι. Είναι αδερφή του πατέρα μου».

«Η πρώτη μου οντισιόν ήταν σε μία κοσμική ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη, στον Πούλκα. Έκανα συμβόλαιο να τραγουδάω εκεί για δύο χρόνια. Με πηγαινοέφερνε η μαμά μου στο μαγαζί».

Σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε ότι ο κόσμος τη θεωρούσε σνομπ.

«Όλη μου τη ζωή το είχα αυτό, νομίζω τα τελευταία μου χρόνια δεν είμαι έτσι. Χαζομάρα μεγάλη. Νόμιζαν όλοι οι άνθρωποι ότι είμαι σνομπ, στρυφνή, περίεργη και εγώ απλώς καθόμουν και τα άκουγα και έλεγα “τι κρίμα να νομίζουν αυτά για εμένα”».

