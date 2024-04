Life

“The 2Night Show” - Βασίλης Φασιάς: Η ιατρική, τα 5000 βιβλία και ο “φόβος” του κόσμου (βίντεο)

Το «Βουνό» αναφέρθηκε στο πώς τον επέλεξαν στο τηλεπαιχνίδι, αλλά και γιατί δεν του αρέσει ο εαυτός του στην τηλεόραση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε καλεσμένο στο πλατό του «The 2Night Show» τον Βασίλη Φασιά.Το «Βουνό» μίλησε για την αγάπη του για τις σπουδές και τα βιβλία αλλά και γιατί πιστεύει ότι στην τηλεόραση βγαίνει «άσχημος».

«Ανέκαθεν μου άρεσε να βλέπω τον πατέρα μου με τη στολή, όταν μπήκαμε στη διαδικασία του τι θα κάνω στη ζωή μου, λέω ότι μου αρέσει η Ιατρική και να το συνδυάσω με τη στρατιωτική σχολή και έτσι έγινα στρατιωτικός γιατρός. Το διάβασμα μου άρεσε από πολύ μικρός. Δεν με πίεζε κανείς να διαβάσω.

Παλιά δεν υπήρχε google, υπήρχαν εγκυκλοπαίδειες και τις ξεφύλλιζα. Θεολογία σπούδασα πολύ αργότερα, αφού τελείωσα και ειδικότητα. Και λόγω οικογένειας και προσωπικής αναζήτησης μου άρεσε ό,τι είχε σχέση με την εκκλησία. Δεν το μετανιώνω καθόλου! Τα προπτυχιακά δίνουν τον τίτλο. Την Ιατρική δεν την έχω αφήσει, δουλεύω σε νοσοκομείο. Είχα στόχο τη Νομική αλλά δεν είχα χρόνο να τα καταφέρω. Έδωσα Πανελλήνιες το 2021 και είμαι στο Ιστορικό Αρχαιολογικό».

«Έχω περίπου 5.000 βιβλία. Δεν διάβαζα ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Ανά πάσα στιγμή είναι 3-4 βιβλία από διάφορες κατηγορίες. Στη ζωή πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Καλό είναι το διάβασμα αλλά πρέπει να υπάρχει και προσωπική ζωή. Μικρός ήμουν λίγο “κ@λοπαιδάκι”. Οι καθηγητές έλεγαν στους γονείς μου ότι “αυτός δεν είναι σαν τους άλλους. Αυτός είναι αλήτης”. Δεν έχω ψάξει ποτέ το IQ μου, δεν με ενδιέφερε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Από το οτιδήποτε κάτι μπορείς να πάρεις. Μπορεί να είναι 300 σελίδες άχρηστες, αλλά κάποιες μπορεί να σου αλλάξουν κάτι στη ζωή σου.

Στο The Chase πήγα να παίξω ως παίκτης και βρέθηκα να μου προτείνουν άλλη θέση. Και έτσι μπήκαμε στο παιχνίδι».



Το «Βουνό» αναφέρθηκε στο πώς τον επέλεξαν στο The Chase αλλά και γιατί δεν του αρέσει ο εαυτός του στην τηλεόραση.

«Πέρασα από αρκετά εντατικά τεστ γνώσεων. Κάναμε οντισιόν να δούμε πώς φαινόμαστε στην κάμερα και μου λένε στο τέλος “θα είστε εσείς”.

Στην τηλεόραση μου φαίνομαι πιο άσχημος από ότι στην πραγματικότητα.

Για κάποιο λόγο, το ύψος τους κάνει, ενώ είμαι καλοσυνάτο άτομο, ψιλοφοβούνται! Μετά το δίλεπτο σε έντονο κοίταγμα τους μιλάω.

Το “Βουνό” ήταν πρόταση της παραγωγής. Η πρώτη επιλογή ήταν το Doctor Brain. Ήθελα να αφήσω την Ιατρική απέξω. Μου αρέσει γιατί είναι και μικρή λέξη».

