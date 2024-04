Υγεία - Περιβάλλον

Κόρινθος: Ασθενής πέθανε από σηψαιμία μετά από λάθος στο χειρουργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λάθος, αποκαλύφθηκε κατά τη διενέργεια, νεκροψίας - νεκροτομής.

-

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, πριν περίπου δύο μήνες, χειρουργήθηκε στη χολή του στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο άνδρας παρουσίασε υψηλό πυρετό μετά από λίγες μέρες και εν τέλει πέθανε από σηψαιμία. Διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή κατά την οποία βρέθηκε μέσα στο σώμα του ένα μικρό χειρουργικό εργαλείο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες οι οικείοι του εκλιπόντα, κινήθηκαν δικαστικά και διατάχθηκε ΕΔΕ. Ο χειρουργός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Πηγή: loutrakiblog.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και οριστικοποίηση της εισβολής στη Ράφα

Πρίγκιπας Φίλιππος: Ο γαλαζοαίματος με τις ελληνικές ρίζες

Ενδοοικογενειακή βία – Αιτωλικό: Χτύπησε με τούβλο τη γυναίκα του