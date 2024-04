Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημοτικού έφτιαξαν ρομπότ που βοηθά άτομα με προβλήματα όρασης (βίντεο)

Πώς λειτουργεί το ρομπότ που κατασκεύασαν οι μαθητές και βοηθά ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Ένα ιδιαίτερο επίτευγμα, πραγματοποίησαν μαθητές δημοτικού από τη Θεσσαλονίκη, που έφτιαξαν ένα ρομπότ, για να γίνει η ζωή των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, ευκολότερη.

Όπως είπαν με μαθητές στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλημέρα Ελλάδα”, όλα ξεκίνησαν όταν θέλησαν να βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης και με τη βοήθεια του καθηγητή τους, βρήκαν μία πολύ ωραία λύση, για την καθημερινότητα των ατόμων αυτών για το… σούπερ μάρκετ!

Όπως περιγράφουν τα παιδιά, το ρομπότ που δημιούργησαν, λειτουργεί με αισθητήρες και έχει ηχεία, έτσι ώστε περνώντας από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, να μπορεί να σκανάρει τα προιόντα, και με ηχητική ειδοποίηση να ειδοποιεί τα άτομα με προβλήματα όρασης για το τι υπάρχει στο κάθε ράφι.

Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ που μοιάζει με αμαξάκι, προσομοιάζει το καρότσι του σούπερ μάρκετ, το οποίο, περνά μπροστά από τα ράφια και έχοντας μία κάμερα, μπορεί να αναγνωρίσει τα ταμπελάκια με γραφή μπράιγ και να τα “διαβάσει” διευκολύνοντας τα άτομα με προβλήματα όρασης.

