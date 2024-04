Κόσμος

Isis - Champions League: Απειλές για επίθεση σε γήπεδα “Σκοτώστε τους όλους”

«Σκοτώστε τους όλους» αναφέρει στο μήνυμα του ο ISIS. Ποια γήπεδα απειλούν οι τρομοκράτες.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η UEFA αλλά και οι αρχές σε Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία καθώς το Ισλαμικό Κράτος απειλεί για επίθεση στα προημιτελικά του Champions League.

Όπως αναφέρει η Marca, το ISIS διέδωσε μια ανάρτηση στην οποία απειλεί τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Λονδίνου, του Παρισιού και της Μαδρίτης.

Στην εικόνα φαίνεται ένας τρομοκράτης που στέκεται μπροστά από την εικόνα των 4 γηπέδων με ένα τουφέκι ενώ πίσω του αναφέρεται το μήνυμα «Σκοτώστε τους όλους».

?? ISIS are threatening attacks on the stadiums hosting the #UCL quarter-finals this week, reports @OndaCero_es pic.twitter.com/BJ1kp92JJr — Madrid Zone (@theMadridZone) April 8, 2024

Εξετάζονται αυστηρότερα μέτρα προστασίας

Για την ώρα, δεν προκύπτει θέμα αναβολής των αναμετρήσεων, ωστόσο στην UEFA βρίσκονται σε εγρήγορση και την Τρίτη θα αποφασίσουν αν θα παρθούν αυστηρότερα μέτρα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές των χωρών που θα φιλοξενηθούν οι τέσσερις αναμετρήσεις.

Τα γήπεδα που απειλούν οι τρομοκράτες είναι το Santiago Bernabeu που θα φιλοξενήσει το Ρεάλ-Σίτι, το Emirates Stadium, που θα διεξαχθεί το Άρσεναλ-Μπάγερν, το Parc de Prince που θα γίνει το Παρί-Μπαρτσελόνα και το Wanda Metropolitano, που θα φιλοξενηθεί η αναμέτρηση της Ατλέτικο με την Ντόρτμουντ.

