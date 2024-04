Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ: Τρία χρόνια από τη δολοφονία του δημοσιογράφου (βίντεο)

«Το έγκλημα αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθεί επίσημα ως έγκλημα κατά της ιδιότητας του Γιώργου. Η ουσία είναι να αποδεχθεί το κράτος για ποιον λόγο τον σκότωσαν» ειπε μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1 η χήρα Καραϊβάζ.

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, το μεσημέρι της 9ης Απριλίου του 2021 έξω από το σπίτι του στον Αλιμο.

Ο δημοσιογράφος επέστρεφε από τα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού που εργαζόταν και όταν πάρκαρε το αυτοκίνητό του 20 μέτρα από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε και κατέβηκε από το όχημα, οι δύο δράστες που έχουν συλληφθεί τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δέκα φορές τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ δεν σταμάτησε ούτε μία ημέρα να παλεύει ώστε να μην ξεχαστεί η δολοφονία και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη και τώρα όπως δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, θέλει να γίνει επίσημα η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, ως έγκλημα κατά της δημοσιογραφικής του ιδιότητας.

“Εγώ από την πρώτη στιγμή, δεν με αγγίζει το θέμα το ποιος το έκανε… Το γιατί το έκανε είμαι πεπεισμένη ότι το έκανε λόγω της ιδιότητας του Γιώργου, λόγω όσων έγραφε και όσων έλεγε. Οι Αρχές διετέλεσαν το έργο τους και τώρα οι άνθρωποι που συνελήφθησαν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν όντως φταίνε ή όχι”, είπε η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ.

“Το έγκλημα αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθεί επίσημα ως έγκλημα κατά της ιδιότητας του Γιώργου. Η ουσία είναι να αποδεχθεί το κράτος για ποιον λόγο τον σκότωσαν”, πρόσθεσε η ίδια.

“Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να βιοπορίζεται κάποιος με αυτόν τον τρόπο” είπε ακόμη η Στάθα Καραϊβάζ, για τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του συζύγου της.

Για την τραγική απώλεια του συζύγου της είπε ότι “ο πόνος γίνεται μόνιμος μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Πολλές φορές νομίζω ότι δεν είμαι ποτέ χαρούμενη. Η έλλειψη ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα σαν τον Γιώργο, δεν αναπληρώνεται.”

Ποιος ήταν ο Γιώργος Καραϊβάζ

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, "Ο Γιώργος Καραϊβάζ γεννήθηκε στην Καλλίφυτο της Δράμας, τον Νοέμβριο του 1968. Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο, μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα και από πολύ νωρίς άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος.

Η πρώτη του δημοσιογραφική εργασία ήταν στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα», το 1989, στην οποία εργάστηκε έως το 1996, ως αστυνομικός συντάκτης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε, πάντοτε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, σε πολλά Μέσα Ενημέρωσης, όπως στον Ρ/Σ «ΠΛΑΝΕΤ», σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, στην εφημερίδα «Εξουσία», στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και επί πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό «ANTENNA».

Από το 2017 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό «STAR», ως αστυνομικός συντάκτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», καθώς, επίσης, είχε δημιουργήσει και την δική του ειδησεογραφική ιστοσελίδα, το www.bloko.gr, με θέματα σχετικά με το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς συντάκτες στο χώρο και υπηρετούσε τη δημοσιογραφία με ήθος και ακεραιότητα για περισσότερα από 25 χρόνια. Η άποψή του ήταν πάντοτε ψύχραιμη και έχαιρε της εκτίμησης των συναδέλφων του.

Η είδηση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του έχει αναστατώσει όχι μόνο την δημοσιογραφική οικογένεια αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ενώ κοινό και έντονο είναι το αίτημα να βρεθούν το γρηγορότερο οι δράστες και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο μονάκριβο παιδί του και παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη διαλεύκανση του στυγνού αυτού εγκλήματος με αγωνία".

