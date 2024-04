Life

“The 2Night Show”: “Άρωμα γυναίκας” το βράδυ της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show" της Τρίτης.

-

Απόψε, Τρίτη 9 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Αμάντα Μανωλάκου, από το «My Style Rocks». Η Αμάντα εξηγεί πώς από τα Ναυτιλιακά κατέληξε να είναι Influencer. Μιλάει για την πρώτη φορά που πήγε στο «My Style Rocks» και εξηγεί τους λόγους που έφυγε στον έναν μήνα. Πώς αντιλήφθηκε ότι έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και πόσο άλλαξε η ζωή της από τότε; Γιατί σοκαρίστηκε από τον τρόπο που της το ανακοίνωσαν οι γιατροί και ποιες ήταν οι φοβίες της; Τέλος, μιλάει για το φετινό «My Style Rocks», που κατάφερε να φτάσει στην τελική τριάδα, και δηλώνει πως της άφησε την πιο γλυκιά γεύση, αφού πίσω από τις κάμερες ήταν όλοι αγαπημένοι.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Αντωνία Καούρη, η τραγουδίστρια που θα ανοίξει τις συναυλίες των «Coldplay» στην Ελλάδα. Με τι κριτήριο την επέλεξαν οι Coldplay και πώς σκέφτεται να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό; Η Αντωνία θυμάται τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι με το γυναικείο συγκρότημα «Croque Madame», που ήταν για μία σεζόν η μπάντα του «The 2Night Show». Στη συνέχεια, μιλάει για τη συμμετοχή της στο «The Voice» και εξηγεί πως δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης και να μην δέχεσαι την απόρριψη. Πώς ήταν η συνεργασία της με τους INCO και τον Ηλία Μπόγδανο; Γιατί αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό της Eurovision πέρυσι; Τέλος, μιλάει για τη διασκευή του τραγουδιού «Ας χαθείς» του Χρήστου Θηβαίου και το ερμηνεύει, με τα πλήκτρα της, live στο στούντιο της εκπομπής.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

Δείτε το trailer:





#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης