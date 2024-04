Κόσμος

Μέση Ανατολή – Νετανιάχου: Θα αφανίσουμε τη Χαμάς και από τη Ράφα

"Δεν υπάρχει καμία δύναμη η οποία μπορεί να μας σταματήσει" ισχυρίζεται κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Δεν υπάρχει καμία δύναμη στον κόσμο που θα μας σταματήσει», διατρανώνει ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ θα τελειώσει με την εξάλειψη των ταξιαρχιών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης αυτών στην πόλη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, και τίποτα δεν θα εμποδίσει το εβραϊκό κράτος να το κάνει αυτό», δήλωσε την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν υπάρχει καμία δύναμη στον κόσμο που θα μας σταματήσει. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που προσπαθούν να μας σταματήσουν, αλλά δεν θα το πετύχουν, αφού αυτός ο εχθρός, μετά από αυτό που έκανε, δεν θα το κάνει ποτέ ξανά», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

