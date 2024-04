Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Επιστρέφει στη φυλακή ο κατηγορούμενος

Εξιτήριο έλαβε ο 39χρονος από το Αττικόν, μετά από την νοσηλεία του για τα τραύματα της απόπειρας αυτοκτονίας του.

Την πληροφορία ότι ο 39χρονος σύντροφος της Κυριακής Γρίβα, κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της την Δευτέρα 01.04 έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, πήρε εξιτήριο από το «Αττικόν» Νοσοκομείο Χαϊδαρίου και μετήχθη ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού, μετέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας την Τρίτη σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Μega, η νοσηλεία στην οποία υποβλήθηκε ο 39χρονος άνδρας μετά από τον εντοπισμό του χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο του θαλάμου του συνεπεία απόπειρας αυτοκτονίας, ολοκληρώθηκε και δρομολογήθηκαν ήδη οι διαδικασίες επιστροφής του στις Φυλακές Κορυδαλλού για τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης..

