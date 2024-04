Κοινωνία

Γυναικοκτονία Αγίων Αναργύρων: Στο Τζάνειο ο 39χρονος κατηγορούμενος

Γιατί κρίθηκε αδύνατο να συνεχίσει τη νοσηλεία του, τόσο στο Αττικό Νοσοκομείο όσο και στο Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού.

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά πρόκειται να συνεχίσει τη νοσηλεία του ο 39χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία που διαπράχθηκε την 1 Απριλίου κατά της άτυχης Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Κατερίνα Χαραλαμπάκου, ο άνδρας, ο οποίος είχε εισαχθεί για τα τραύματα που υπέστη στο πλαίσιο απόπειρας αυτοκτονίας στην οποία φέρεται να προχώρησε μέσα στη φυλακή, νοσηλευόταν από το συμβάν και μετά στο Αττικό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου. Το ίδρυμα ωστόσο δεν διαθέτει υποδομές για τη νοσηλεία κρατουμένων και έτσι την Τρίτη έλαβε εξιτήριο από εκεί, με αρχικό σχέδιο να επιστρέψει στις Φυλακές Κορυδαλλού και να συνεχίσει τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Φυλακών.

Αυτό για λόγους που δεν είναι γνωστοί δε στάθηκε εφικτό και έτσι αποφασίστηκε να μεταχθεί την Τρίτη το απόγευμα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, το οποίο αφενός εφημερεύει και αφετέρου διαθέτει τις παραπάνω κατάλληλες υποδομές.

Αποσωληνωμένος και εκτός κινδύνου

Όπως είναι γνωστό ο 39χρονος από το πρωί της Τρίτης είχε ήδη ανακτήσει την επαφή με το περιβάλλον, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας και να προγραμματίζουν την παραμονή του εκτός ΜΕΘ και συγκεκριμένα σε θάλαμο.

Το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής "Το πρωινό", είχε επιβεβαιώσει με παρέμβασή του και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, λέγοντας: “Ήδη ανταποκρίνεται με το περιβάλλον, παραμένει στην εντατική φρουρούμενος και μετά θα μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο και θα φύγει υγιής για τις φυλακές”.





Το μνημόσυνο της άτυχης Κυριακής

Στο μεταξύ, το μνημόσυνο 9 ημερών από την ημέρα που έφυγε άδικα από τη ζωή η Κυριακή Γρίβα τέλεσαν την Τρίτη, οι συγγενείς και φίλοι της στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Άνω Λιοσίων. Στην τελετή ξύπνησαν μνήμες από την γυναικοκτονία η οποία διαπράχθηκε εις βάρος της την Δευτέρα 09.04 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η οικογένεια τέλεσε τρισάγιο στην μνήμη της άτυχης κοπέλας σε στενό κύκλο, έτσι κρατώντας λευκά λουλούδια έφτασαν στο ναό οι γονείς και οι υπόλοιποι συγγενείς. Όπως αναφέρει το περιβάλλον της οικογένειας, μεγάλος είναι ο πόνος των ανθρώπων αυτών, και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματά τους, διότι το μόνο που ζητούν πλέον είναι δικαίωση για το κορίτσι τους.





