Τσεχία: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανθρώπους που περίμεναν σε ουρά

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό που σημειώθηκε σε πόλη της Τσεχίας.

Αυτοκίνητο παρέσυρε ανθρώπους σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στη βόρεια Τσεχία, με αποτέλεσμα οκτώ εξ αυτών να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην πόλη Πολίτσε ναντ Μετούι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν παγωτά από καντίνα.

Μεταξύ των τραυματιών είναι τρία παιδιά, ένα εκ των οποίων διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 59χρονος οδηγός φέρεται να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας. Δεν ανιχνεύτηκαν αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του.

(Με πληροφορίες από iDNES)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

