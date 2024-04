Life

“The 2Night Show” - Αμάντα Μανωλάκου: Ρωτούσα, αν θα πεθάνω, και μου είχαν εξηγήσει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μείνω παράλυτη…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η influencer μίλησε για το αυτοάνοσο νόσημα από το οποίο πάσχει, τις σπουδές της στα ναυτιλιακά και την στροφή στην επαγγελματική της καριέρα.

-

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ήταν η Αμάντα Μανωλάκου που τη γνωρίσαμε μέσα από το My Style Rocks.

Αρχικά, αναφέρθηκε στις σπουδές της στα ναυτιλιακά, τη στροφή στα επαγγελματικά της, τον ρόλο της πια ως influencer αλλά και τη συμμετοχή της στο σόου μόδας.

Ανοιχτά μίλησε και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας με την οποία διαγνώστηκε και πόσο άλλαξε η ζωή της από τότε.

«Τον Στέλιο Κουδουνάρη τον λατρεύω. Δεν είναι ψεύτικοι οι καβγάδες. Υπάρχει ένταση και πίεση στα γυρίσματα».

«Την πρώτη φορά που πήγα στο My Style Rocks ήταν μετά από ένα σκληρό χτύπημα στη ζωή μου όταν έμαθα για το αυτοάνοσο νόσημα που έχω. Έχω σκλήρυνσή κατά πλάκας. Νιώθω από τότε που το δημοσιοποίησα ότι βοήθησα πολύ κόσμο γιατί ήταν ένα θέμα ταμπού». εξομολογήθηκε αμέσως μετά.

«Ξαφνικά έβλεπα το ταβάνι να κουνιέται. Είχα αστάθεια, περπατούσα και έβλεπα το πάτωμα να κουνιέται. Ο ξάδερφός μου μού είπε ότι είναι κρίσεις πανικού αλλά πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι έχω σκλήρυνση κατά πλάκας».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι σοκαρίστηκε από τον τρόπο που της το ανακοίνωσαν οι γιατροί.

«Μου το είπαν πολύ σκληρά ότι έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, με σόκαρε. Να μην το κάνουν αυτό οι γιατροί. Δεν γκούγκλαρα ποτέ για τη νόσο μου, άκουγα ευλαβικά τους γιατρούς μου και ρωτούσα τη μαμά μου αν θα πεθάνω. “Της έλεγα ορκίσου μου γιατί το παιδί μου ήταν μόλις ενός έτους”».

«Ρωτούσα τους γιατρούς, αν θα πεθάνω, και μου είχαν εξηγήσει ότι “κατά πάσα πιθανότητα θα μείνεις παράλυτη σε βάθος χρόνου. Μπορεί όμως και να μην γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να μείνεις τυφλή. Δεν το ξέρουν με σιγουριά”».