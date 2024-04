“The 2Night Show” - Αντωνία Καούρη: Κανένας δεν ξέρει το πώς με πήραν οι Coldplay... ούτε εγώ ξέρω

Life

Η πρώην συνεργάτιδα του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε στο πλατό του “The 2Night Show” και μίλησε για τους Coldplay, την περσινή υποψηφιότητα της στην Eurovision και τον λόγο που αποσύρθηκε.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν η πρώην συνεργάτιδά του, Αντωνία Καούρη, που δε μίλησε μόνο για τις συναυλίες των β, που θα ανοίξει στην Ελλάδα αλλά και για την εμπειρία της στο The Voice και την περσινή της απόσυρση από τα προκριματικά για τον περσινό διαγωνισμό της Eurovision.

Σχετικά με τη συμμετοχή της στο The Voice δήλωσε πως πήγε λόγω του covid και επειδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλλιτεχνικό εκείνη την περίοδο, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι θετικό για την ίδια, ως εμπειρία: "Είχα πάει μόνο στο 'The Voice' την εποχή του covid. Ήταν πολύ δύσκολα για εμένα ψυχολογικά, πέρναγα μία μίνι κατάθλιψη επειδή δεν μπορούσα να παίζω. Μου έλειπε τόσο πολύ να ανέβω σε μια σκηνή...Πήγα και μου έκανε απίστευτα καλό, έμαθα πράγματα και γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους... Εγώ είχα κακή στιγμή. ήμουν πολύ σφιγμένη και μετά βγήκα πολύ μαγκωμένη, όταν μου μιλούσαν. Γύρισαν και οι τέσσερις".

Επιπλέον αναφέρθηκε στην περσινή της υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision μαζί με τη Μαρία Μαραγκού και την τελική απόσυρσή τους. Συγκεκριμένα είπε πως "Επειδή δεν είχαμε χρόνο να φέρουμε την παραγωγή εκεί που θέλαμε, βγήκαμε εκτός από μόνες μας. Δε θεωρήσαμε ότι είναι καλό να πάμε με ένα κομμάτι που δε μας ταιριάζει... Φέτος η αλήθεια είναι πως δεν ξανασυζητήθηκε αλλά από του χρόνου και μετά εγώ είμαι πολύ θερμή... Δεν είχαμε το χρόνο, ήταν όλα πιεσμένα. Δεν μας αντιπροσώπευε το κομμάτι και δεν είχαμε χρόνο να το αλλάξουμε. Οπότε γιατί να το κάνουμε; Φωνητικά ήταν ok αλλά ενορχηστρωτικά και παραγωγικά δεν ήταν".

Όσον αφορά τους Coldplay και το άνοιγμα των συναυλιών τους στην Αθήνα, η Αντωνία Καούρη δήλωσε: "Κανένας δεν ξέρει το πώς με πήραν οι Coldplay, μέχρι και σήμερα. Ούτε εγώ ξέρω. Μου ήρθε ένα mail από τους διοργανωτές. 'Πρόκειται για 8-9 Ιουνίου. Μπορούμε να έχουμε κάποιον αντιπρόσωπο, κάποιο τηλέφωνο να μιλήσουμε'. Δεν ήξερα ότι ήταν για τους Coldplay. Έστειλα το τηλέφωνο του Γιάννη Κουτσαυτάκη" ανέφερε η τραγουδίστρια και στη συνέχεια προβλήθηκε στην εκπομπή ένα βίντεο που ο συνεργάτης της, ανακοίνωνε ότι θα ανοίξει τις συναυλίες του συγκροτήματος.

Στο βίντεο που η ίδια έλεγε ότι έχει κλείσει εισιτήριο για τη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ, ο Γιάννης Κουτσαυτάκης την προτρέπει να το πουλήσει καθώς θα είναι η τραγουδίστρια που θα ανοίξει τη συναυλία τους. Η ίδια γεμάτη χαρά δεν πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί, μέχρι που βλέπει το συμβόλαιο. "Με πήρε καμιά εβδομάδα να το συνειδητοποιήσω. Δε μίλαγα γι' αυτό, δεν ήξερα πως να το πω... Όπως και να έχει ετοιμάζω την παραγωγή μου. Μόνο και μόνο που μου δίνουν την ευκαιρία να ανέβω εκεί πάνω... Κάτι συνέβη που θέλω να το μάθω πάρα πολύ. Αν τους γνωρίσω θέλω να τους ρωτήσω 'Πώς'" ανέφερε για τον άγνωστο ακόμα λόγο που επιλέχθηκε.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι "Το μοναδικό πράγμα που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι τα κομμάτια μου και οι παραγωγές. Δεν έχω μάτια για τίποτα άλλο... Το πρόγραμμα για τους Coldplay το έχω έτοιμο. Το δουλεύω αυτές τις μέρες. Σίγουρα θα πω το 'Ας Χαθείς' του Θηβαίου, που το λατρεύω και έχω κάνει και το remake στα social media. Έχω μεγαλώσει με αυτό το κομμάτι...

